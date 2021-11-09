Хрустящий бекон и чистая кухня - это возможно?

При готовке бекона на сковороде не только вся кухня оказывается в пятнах от капель жира, но сам бекон кажется жирнее.

Второй способ приготовления бекона - это приготовить его в духовке. Именно так можно избежать жира на мясе и на кухне. В дополнение к уже упомянутым преимуществам, если у вас достаточно большая духовка, за один раз можно приготовить больше.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите бумагу для выпечки в противень (иногда можно обойтись фольгой) - если у вас хорошая противень, можно ничего не выкладывать, но этот момент поможет с чисткой после выпечки, потому что к самому противню ничего прилипнет. Поставьте на противень решетки для духовки, смажьте их маслом, чтобы бекон не прилипал. Равномерно, с промежутками и в один слой, разложите на решетке кусочки бекона. Запекать в духовке до румяной корочки. В среднем это занимает 12 минут, но время может варьироваться в зависимости от толщины ломтиков бекона.

Когда бекон готов, снимите его с решетки, положите на тарелку с бумажным полотенцем (оно впитает излишки жира) и подавайте как можно скорее.