Вт, 9.11.2021
Недавно привезли койки со складов скорой помощи. Больницы собирались списать их, но сравнивая их с теми, на которые нам приходилось класть пациентов, это, конечно, бонус Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы
Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы

Хрустящий бекон и чистая кухня - это возможно?

ФОТО: Shutterstock

Хрустящий бекон популярен как с яйцами на завтрак, так и как хорошее дополнение к бургерам, салатам и многому другому. Приготовить его несложно, но довольно непрактично, потому что кухня после этого покрывается жиром. Однако есть один способ избежать беспорядка.

При готовке бекона на сковороде не только вся кухня оказывается в пятнах от капель жира, но сам бекон кажется жирнее.

Второй способ приготовления бекона - это приготовить его в духовке. Именно так можно избежать жира на мясе и на кухне. В дополнение к уже упомянутым преимуществам, если у вас достаточно большая духовка, за один раз можно приготовить больше.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Выложите бумагу для выпечки в противень (иногда можно обойтись фольгой) - если у вас хорошая противень, можно ничего не выкладывать, но этот момент поможет с чисткой после выпечки, потому что к самому противню ничего прилипнет.
  3. Поставьте на противень решетки для духовки, смажьте их маслом, чтобы бекон не прилипал.
  4. Равномерно, с промежутками и в один слой, разложите на решетке кусочки бекона.
  5. Запекать в духовке до румяной корочки. В среднем это занимает 12 минут, но время может варьироваться в зависимости от толщины ломтиков бекона.

Когда бекон готов, снимите его с решетки, положите на тарелку с бумажным полотенцем (оно впитает излишки жира) и подавайте как можно скорее.

Если решетки нет, ломтики можно разложить на противне, но тогда следует учесть, что они будут плавать в жире, который на жаре будет выделяться из каждого ломтика мяса.


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