Польша опасается вооруженной эскалации конфликта вокруг беженцев на белорусской границе

А официальный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности сравнил происходящее с миграционным кризисом 2015 года, когда в Европу прибыло около 1,3 млн беженцев, в основном из Сирии. "Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза, или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому, - цитирует Небензю ТАСС. - А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз?".

Что происходит на границе

Глава департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын во вторник повторил то, о чем польские власти говорят все последние месяцы: что действия мигрантов на границе контролируют вооруженные формирования Беларуси.

Польское телевидение тоже сообщает, что мигрантов на границе стерегут военные с собаками; вооруженные люди видны и на вывешенных в соцсетях видео колонны беженцев, когда она в понедельник шла к границе.

Сами мигранты рассказывают, что белорусские власти отбирали у них телефоны и заставили идти к польской границе, а теперь отпускают от нее.

Телефоны, правда, отобрали явно не у всех. "Никто нас никуда не пускает, ни Беларусь, ни Польша", - сказал Би-би-си по видеосвязи застрявший на границе 33-летний Шван Курд из Ирака. Он рассказал, как прилетел в Минск из Багдада в начале ноября, а теперь оказался в палаточном лагере прямо у заграждения из колючей проволоки на польской границе.

"Тут некуда деваться. Поляки нас не пускают. Ночью они летают на вертолетах, не дают спать. Мы очень голодные. Нет ни воды, ни еды. Здесь маленькие дети, старики, женщины, семьи", - говорит собеседник Би-би-си.

На разных видео и фотографиях с места событий, впрочем, видно, что многие из мигрантов достаточно хорошо подготовились к походу на границу: они тепло одеты, у них есть палатки, а также топоры, лопаты и кусачки.

Польша может обратиться в НАТО

Корреспондент Би-би-си Ник Бик, который находится рядом с польско-белорусской границей, передает, что польские власти строго следят за соблюдением режима чрезвычайного положения в приграничной полосе, и журналистам трудно попасть к границе и проверить поступающие оттуда сообщения.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вансик в телеинтервью во вторник предположил, что Варшава может запросить НАТО о консультациях по статье 4 Североатлантического договора. По этой статье страна НАТО имеет право потребовать срочных консультаций с союзниками в случае угрозы ее безопасности или территориальной целостности.

На польско-белорусской границе застряли тысячи мигрантов ФОТО: Reuters

Вансик подчеркнул, что это его личное мнение, а не позиция правительства.