Польша опасается вооруженной эскалации конфликта вокруг беженцев на белорусской границе

Польские власти заявили, что опасаются вооруженной эскалации на границе с Беларусью, где накануне около 4 тысяч беженцев пытались прорваться в Польшу. ЕС обвиняет в создании конфликта официальный Минск.
Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер сказал во вторник журналистам, что власти страны ожидают "эскалации, которая будет иметь вооруженный характер". "Беларусь хочет спровоцировать серьезный инцидент, желательно со стрельбой и жертвами", - заявил ранее заместитель министра иностранных дел Польши Пётр Вавжик.
Премьер обвиняет Путина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в парламенте, заявил, что этот кризис - самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет, и обвинил в нем Россию.
Как передает польское агентство ПАП, Моравецкий сказал, что, на его взгляд, глава Беларуси Александр Лукашенко - просто исполнитель задач, которые ставит перед ним российский президент Владимир Путин, ведущий имперскую политику.
Однако Россия заявляет, что поддерживает действия Беларуси и считает, что во всем виновата позиция Запада, не желающего принимать мигрантов. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, работавший с Путиным еще в мэрии Санкт-Петербурга, сказал во вторник, что Минск "выдержанно и профессионально отвечает на последние события на границе Беларуси и Евросоюза".
А официальный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности сравнил происходящее с миграционным кризисом 2015 года, когда в Европу прибыло около 1,3 млн беженцев, в основном из Сирии. "Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза, или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому, - цитирует Небензю ТАСС. - А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз?".
Что происходит на границе
Глава департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын во вторник повторил то, о чем польские власти говорят все последние месяцы: что действия мигрантов на границе контролируют вооруженные формирования Беларуси.
Польское телевидение тоже сообщает, что мигрантов на границе стерегут военные с собаками; вооруженные люди видны и на вывешенных в соцсетях видео колонны беженцев, когда она в понедельник шла к границе.
Сами мигранты рассказывают, что белорусские власти отбирали у них телефоны и заставили идти к польской границе, а теперь отпускают от нее.
Телефоны, правда, отобрали явно не у всех. "Никто нас никуда не пускает, ни Беларусь, ни Польша", - сказал Би-би-си по видеосвязи застрявший на границе 33-летний Шван Курд из Ирака. Он рассказал, как прилетел в Минск из Багдада в начале ноября, а теперь оказался в палаточном лагере прямо у заграждения из колючей проволоки на польской границе.
"Тут некуда деваться. Поляки нас не пускают. Ночью они летают на вертолетах, не дают спать. Мы очень голодные. Нет ни воды, ни еды. Здесь маленькие дети, старики, женщины, семьи", - говорит собеседник Би-би-си.
На разных видео и фотографиях с места событий, впрочем, видно, что многие из мигрантов достаточно хорошо подготовились к походу на границу: они тепло одеты, у них есть палатки, а также топоры, лопаты и кусачки.
Польша может обратиться в НАТО
Корреспондент Би-би-си Ник Бик, который находится рядом с польско-белорусской границей, передает, что польские власти строго следят за соблюдением режима чрезвычайного положения в приграничной полосе, и журналистам трудно попасть к границе и проверить поступающие оттуда сообщения.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вансик в телеинтервью во вторник предположил, что Варшава может запросить НАТО о консультациях по статье 4 Североатлантического договора. По этой статье страна НАТО имеет право потребовать срочных консультаций с союзниками в случае угрозы ее безопасности или территориальной целостности.
Вансик подчеркнул, что это его личное мнение, а не позиция правительства.
Белорусские власти заявляют, что их пограничники дежурят на границе посменно и в усиленном режиме.
Накануне колонна из примерно четырех тысяч беженцев с Ближнего Востока (большинство, как утверждают белорусские власти, - курды) выдвинулась пешком из глубины белорусской территории к польско-белорусской границе на ее северном участке, на трассе Гродно-Белосток.
Некоторые беженцы - судя по видео, молодые мужчины - пытались резать и рубить проволочные заграждения, которые ранее выставили поляки, реагируя на поток нелегальных мигрантов из Беларуси. Кроме того, беженцы пытались устроить мостики через колючую проволоку, бросая на нее срубленные деревья. Польские пограничники и военные отгоняли их слезоточивым газом.
Польские власти перебросили на этот участок границы солдат, а утром во вторник закрыли пограничный пункт Кузница на трассе Гродно-Белосток.
Сейчас, по сообщениям с места событий, мигранты разбили палаточный лагерь и остаются прямо возле границы.
Литва ввела чрезвычайное положение
Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си в странах Балтии Оксана Антоненко, одновременно с новым витком кризиса на белорусско-польской границе вспыхнули беспорядки в лагерях беженцев в Литве, куда этим летом впервые устремился поток мигрантов со стороны Беларуси.
8 ноября - в тот же день, когда несколько тысяч мигрантов собрались на польско-белорусской границе, начались волнения среди мигрантов сразу в четырех местах расселения в Литве, в том числе в деревне Мядининкай, где пограничники применили слезоточивый газ. "Когда мигрантов пытались успокоить, некоторые оказывали сопротивление, хватались за оружие и т. Никто не пострадал", - цитирует Delfi представителя литовской погранохраны Гедрюса Мишутиса.
Утром 9 ноября литовские СМИ сообщили, что группа мигрантов из нескольких сотен человек движется от границы с Польшей к границе с Литвой. Хотя представитель погранохраны Литвы Рокас Пукинскас сообщил Русской службе Би-би-си, что литовская сторона не заметила большого скопления людей у своей границы, попыток нелегального пересечения стало больше. Если 8 ноября литовцы развернули 73 мигранта, то к середине дня 9 ноября их было уже около сотни.
Сейм Литвы во вторник одобрил предложение правительства и ввел чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Этот режим вводится на месяц с полуночи со вторника на среду, он будет действовать в пятикилометровой приграничной полосе, а также в лагерях мигрантов в пяти местах, включая Вильнюс.
Как поясняет издание Delfi.lt, чрезвычайное положение, в частности, предполагает запрет на передвижение в приграничной полосе без разрешения пограничников, запрет на собрания, а также запрет на переписку и телефонную связь для мигрантов, собранных в лагеря на территории Литвы. Кроме того, пограничникам официально дается право силой мешать нарушителям пересекать границу.
"Видя эту ситуацию и эти угрозы, которые инициируются белорусским режимом путем организации координированных вещей на границе Польши, и осознавая, что такие угрозы могут возникнуть и у нас, видя четкие параллели между теми событиями, которые происходят на границе и в местах расселения нелегальных мигрантов у нас (в Литве), мы сделаем и делаем все, чтобы наши границы были защищены", - цитирует министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте литовский портал Delfi.
Согласно решению ЕСПЧ, Литва и Латвия обязаны обеспечить людей, застрявших на границе, едой, водой и теплыми вещами. По словам Рокаса Пукинскаса, пограничники периодически делают это своими силами, без помощи НГО.
Европа обвиняет Лукашенко
Соседи Беларуси, куда устремился поток беженцев с ее территории, - Польша, Литва и Латвия - а также Евросоюз и НАТО в целом, обвиняют белорусские власти в том, что они намеренно перебрасывают тысячи беженцев с Ближнего Востока в Минск и далее на границу, чтобы навредить Евросоюзу в отместку за санкции.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает, что Евросоюз подумает о санкциях против авиакомпаний третьих стран, которые участвуют в перевозке мигрантов в Беларусь. Такие санкции министры иностранных дел стран ЕС обсуждали на последней встрече.
Пока же Совет Евросоюза объявил, что приостанавливает действие соглашения c Минском об упрощенной выдаче виз белорусским чиновникам.
"Мы решительно осуждаем и отвергаем действия белорусского режима, который продолжает превращать миграцию в инструмент давления. Играть жизнями людей, как это делает Беларусь, неприемлемо. Сегодняшнее решение еще раз показывает нашу решимость противостоять этой гибридной атаке", - заявил по этому поводу председатель Совета ЕС по внутренним делам и министр внутренних дел Словении Алеш Хойс.
Евросоюз поддержало и Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев. "Использование беженцев, людей, ищущих убежища, и мигрантов в политических целях неприемлемо и должно прекратиться", - сказала пресс-секретарь управления Шабия Манту.
Минск возвращает обвинения
Белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко отрицают, что организованно перебрасывают мигрантов из южных стран на границу с ЕС, и заявляют, что после введения санкций у Беларуси нет денег на то, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов. Погранкомитет Беларуси во вторник обвинил польские власти в применении силы и оружия против беженцев и заявил, что причин для закрытия погранпункта Кужница нет.
Корреспондент Би-би-си Пол Адамс поговорил с Барвой Нусреддином Ахмедом - братом одного из мигрантов из Ирака, который в октябре прибыл с женой и тремя детьми в Минск. "Люди знают, что их используют, но у них же (иначе) нет будущего", - сказал Ахмед Би-би-си. Сейчас же люди застряли на границе, где ночами уже морозно, почти без еды и воды.
По его словам, марш в понедельник к польской границе был согласован самими мигрантами в социальных сетях. В то же время Ахмед предполагает, что белорусские власти подталкивали их к этому.