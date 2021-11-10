Ср, 10.11.2021
Компенсации будут выплачиваться людям за побочные эффекты после вакцинации, которые угрожали жизни или повлияли на здоровье человека. Но пока порядок выплаты компенсаций не установлен. Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения
Майра Калниня, специалист по общественным связям Инспекции здравоохранения

Выявлено 1689 новых случаев Covid-19 за сутки. Скончались 37 человек
В больницах - 1464 человека

Иллюстративное фото ФОТО: Ian Heffernan1/Shutterstock

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1689 новых случаев Covid-19, поступила информация о 37 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;
  • шесть человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • 10 человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • 12 человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • четыре человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 34 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1117 (66,13%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 572 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1405,2 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 11,7%. Было сделано 14 488 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 235 387 жителей Латвии, 3598 человек с этим заболеванием скончались.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1530 до 1464 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 137 пациентов с Covid-19, выписан 161 человек.

В настоящее время в больницах находятся 1232 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 232 человек (15,8%) тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 20 337 пациентов с Covid-19.

Вакцинация

Дополнительную прививку от Covid-19 получили по крайней мере 23 113 человек, что составляет 2,14% всех вакцинированных, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Первоначально третью прививку в Латвии могли получить только люди с ослабленным иммунитетом, затем их круг был расширен. С этой недели дополнительная доза вакцины предлагается также всем людям старше 50 лет и людям старше 18 лет с хроническими заболеваниями или высоким риском заражения.

По данным NVD, во вторник в Латвии третью прививку получили 1564 человека, в понедельник - 1558, а на прошлой неделе - в среднем 1101 человек в день.

Во вторник в Латвии от Covid-19 вакцинировались 11 157 человек, в том числе 2699 получили первую дозу вакцины, 5628 - вторую дозу, а 1266 - вакцину Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

На сегодняшний день в целом в Латвии прививки получили 64,32% населения, а 57,32% завершили процесс вакцинации.

Литва и Эстония

За минувшие сутки в Литве выявлено 3028 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 25 человек, сообщил Департамент статистики страны. Все 25 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1843 пациента с Covid-19, 144 из них находятся в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено почти 12,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве немного снизился и составил 1365,1 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 15,6%.

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 1359 новых случаев коронавируса, скончались 14 человек.

По состоянию на утро среды на лечении из-за коронавируса в больницах Эстонии находятся 563 человека.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 9636 тестов на коронавирус.

 

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