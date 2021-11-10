Выявлено 1689 новых случаев Covid-19 за сутки. Скончались 37 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;

шесть человек в возрасте от 60 до 69 лет;

10 человек в возрасте от 70 до 79 лет;

12 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 34 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1117 (66,13%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 572 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1405,2 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 11,7%. Было сделано 14 488 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 235 387 жителей Латвии, 3598 человек с этим заболеванием скончались.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1530 до 1464 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 137 пациентов с Covid-19, выписан 161 человек.

В настоящее время в больницах находятся 1232 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 232 человек (15,8%) тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 20 337 пациентов с Covid-19.

Вакцинация

Дополнительную прививку от Covid-19 получили по крайней мере 23 113 человек, что составляет 2,14% всех вакцинированных, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Первоначально третью прививку в Латвии могли получить только люди с ослабленным иммунитетом, затем их круг был расширен. С этой недели дополнительная доза вакцины предлагается также всем людям старше 50 лет и людям старше 18 лет с хроническими заболеваниями или высоким риском заражения.

По данным NVD, во вторник в Латвии третью прививку получили 1564 человека, в понедельник - 1558, а на прошлой неделе - в среднем 1101 человек в день.

Во вторник в Латвии от Covid-19 вакцинировались 11 157 человек, в том числе 2699 получили первую дозу вакцины, 5628 - вторую дозу, а 1266 - вакцину Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

На сегодняшний день в целом в Латвии прививки получили 64,32% населения, а 57,32% завершили процесс вакцинации.

Литва и Эстония

За минувшие сутки в Литве выявлено 3028 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 25 человек, сообщил Департамент статистики страны. Все 25 умерших были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1843 пациента с Covid-19, 144 из них находятся в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено почти 12,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей в Литве немного снизился и составил 1365,1 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 15,6%.

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 1359 новых случаев коронавируса, скончались 14 человек.

По состоянию на утро среды на лечении из-за коронавируса в больницах Эстонии находятся 563 человека.