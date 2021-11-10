Пожилые люди стали вакцинироваться куда активнее

В ряде самоуправлений Латгале , где до этого был низкий охват вакцинацией, ощутимый рост наблюдается даже в течение недели. "Интерес есть, люди готовы делать прививки, поэтому мы организуем выездную вакцинацию", - сказала руководитель отдела.

Тем не менее, хотя пожилые люди стали намного активнее прививаться, в стране по-прежнему не вакцинировано около 150 000 человек старше 60 лет. В то же время, как сообщила Юхневича, пожилые люди каждый день составляют около 40% тех, кто сделал первую прививку.