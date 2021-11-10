Ср, 10.11.2021
У многих пациентов болезнь по-прежнему протекает в тяжелой форме, и, по нашим прогнозам, в будущем также будет очень большая нагрузка именно на ресурсы интенсивной терапии. Линард Муциньш, председатель правления RAKUS
Линард Муциньш, председатель правления RAKUS

Пожилые люди стали вакцинироваться куда активнее

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В последнее время пожилые люди гораздо активнее откликаются на призывы прививаться от Covid-19, сообщила в передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении руководитель отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

За последние недели темпы вакцинации в Латвии значительно выросли, и люди охотно пользуются возможностью сделать прививку во время выездной вакцинации, отметила Юхневича.

В ряде самоуправлений Латгале, где до этого был низкий охват вакцинацией, ощутимый рост наблюдается даже в течение недели. "Интерес есть, люди готовы делать прививки, поэтому мы организуем выездную вакцинацию", - сказала руководитель отдела.

Тем не менее, хотя пожилые люди стали намного активнее прививаться, в стране по-прежнему не вакцинировано около 150 000 человек старше 60 лет. В то же время, как сообщила Юхневича, пожилые люди каждый день составляют около 40% тех, кто сделал первую прививку.


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