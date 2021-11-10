Кошка стала причиной пожара в частном доме

В Рапласком уезде сработал датчик дыма и угарного газа. Центр управления G4S сообщил контактному лицу о том, что неоднократно поступают сигналы пожарной тревоги, и клиент попросил отреагировать на сигнал. Прибывший на место происшествия экипаж обнаружил в частном доме возгорание - потушить его удалось при содействии представителя клиента. Люди в инциденте не пострадали.

Причиной возгорания стала кошка, которая прошла по индукционной плите и включила ее, в результате чего загорелась стоявшая на плите бутербродница. Ущерб ограничился испорченной бутербродницей.

"В тот же день сигнал пожарной тревоги поступил и из Харьюмаа. Там прибывший на место экипаж обнаружил, что брат владельца одного из частных домов забыл выключить электроплиту и масло в стоявшей на плите сковороде задымилось. Ущерб ограничился подгоревшей сковородой, но в доме находились четыре кошки, для которых последствия могли быть куда более трагическими. Поэтому просим людей быть осторожными и перед уходом из дома проверять, выключена ли плита и погас ли огонь в печи", - подытожил директор дивизиона обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.