В Германии - новый рекорд заражений Covid-19

Предыдущий рекорд в 37 120 случаев был достигнут в пятницу, 5 ноября. Неделю назад эта цифра составляла 20 398 человек.

Кумулятивный показатель за семь дней достиг 232,1 случая на 100 000 населения. Это тоже рекордный показатель.

Рекорд по этим измерениям ставится уже третий день подряд. В понедельник оно составило 201,2, во вторник - 213,7.

Неделю назад было 146,6, месяц назад - 66,1.

За 24 часа в Германии от Covid-19 умерло 236 человек. Неделей ранее было 194 случая смерти.

С начала пандемии в Германии подтверждено 4 844 054 случая заражения Covid-19. Истинное число, вероятно, намного выше, поскольку многие случаи не распознаются или не регистрируются.

По оценкам RKI, количество госпитализированных пациентов на 100 000 человек за последние семь дней составило 4,31 во вторник и 3,93 в понедельник.