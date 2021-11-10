Депутаты без ковид-сертификата могут потерять часть зарплаты

Также такой депутат должен иметь отрицательный тест.

Если у депутата нет ни сертификата, ни заключения консилиума, то пропуск заседания Сейма будет неоправданным, за что удерживается 20% заработной платы.

Во вторник, 9 ноября, комиссия Сейма по обороне и внутренним делам концептуально поддержала законопроект, а в четверг парламент может в срочном порядке принять его в окончательном чтении.

По словам председателя комиссии Юриса Ранцанса, цель законопроекта - обеспечить эпидемиологическую безопасность в парламенте и защитить депутатов от инфекции. Ссылаясь на экспертов, он указал, что используемые до сих пор тесты не были достаточно безопасной альтернативой.

Омбудсмен Юрис Янсонс на заседании комиссии заявил: "Правовой аспект здесь будет второстепенным. Это политическое решение. Если правительство и парламент обязывают население проходить вакцинацию, то парламент должен подавать пример".