Ср, 10.11.2021
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Латвии Мария Голубева, министр внутренних дел

Депутаты без ковид-сертификата могут потерять часть зарплаты

Алдис Гобземс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Специальным законом "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма на очных заседаниях Сейма и его комиссий" парламент планирует ограничить участие в заседаниях депутатов, не имеющих сертификата о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или справки медицинского консилиума об отсрочке вакцинации по медицинским показаниям, пишет Latvijas avīze.

Также такой депутат должен иметь отрицательный тест.

Если у депутата нет ни сертификата, ни заключения консилиума, то пропуск заседания Сейма будет неоправданным, за что удерживается 20% заработной платы.

Во вторник, 9 ноября, комиссия Сейма по обороне и внутренним делам концептуально поддержала законопроект, а в четверг парламент может в срочном порядке принять его в окончательном чтении.

По словам председателя комиссии Юриса Ранцанса, цель законопроекта - обеспечить эпидемиологическую безопасность в парламенте и защитить депутатов от инфекции. Ссылаясь на экспертов, он указал, что используемые до сих пор тесты не были достаточно безопасной альтернативой.

Омбудсмен Юрис Янсонс на заседании комиссии заявил: "Правовой аспект здесь будет второстепенным. Это политическое решение. Если правительство и парламент обязывают население проходить вакцинацию, то парламент должен подавать пример".

Янсонс добавил, что есть "определенные риски для конституционности", если предположить, что найдутся депутаты, которые обратятся в Конституционный суд с жалобой. Однако, по его мнению, это даже хорошо, потому что тогда Конституционный суд даст свою оценку.


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