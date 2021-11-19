Мрачным и дождливым утром ноябрьского воскресенья, когда снаружи бушует вирус, а душу кусает осенняя меланхолия, мы с любимой отправились на по-прежнему таинственную для меня улицу Патверсмес на Саркандаугаве. Там хотели посмотреть эпические дома сталинских времен, место, где в 90-е годы стрелялись бандиты, школу Жюля Верна и аптеку в самом начале улицы, в которую, как говорят, один раз на похищенном трамвае въехали сбежавшие из тюрьмы зэки. Все это сделать у нас получилось, как и чуть не получилось попасть в когти КГБ.