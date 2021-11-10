В суд подано требование о прекращении деятельности "Нового поколения"

Как сообщили в прокуратуре, сегодня в Пардаугавский суд города Риги поступила заявка от генерального прокурора с требованием о прекращении деятельности двух организаций - Рижской общины "Евангельской христианской церкви "Новое поколение"" и "Евангельской христианской церкви "Новое поколение"".

Прокурор требует применить временное средство защиты -

запрет ответчику осуществлять определенные действия, и запретить обеим религиозным организациям проводить какие-либо публичные мероприятия, включая богослужения, независимо от места проведения мероприятий.

Осуществленная прокуратурой проверка показала, что, вопреки установленным нормативными актами требованиям по соблюдению социального дистанцирования и других мер, рижская община "Нового поколения" проводила публичные мероприятия с участием участников не менее шести раз в 2021 году, несмотря на то, что что за такие нарушения были наложены административные штрафы.

По мнению прокуратуры, проанализированные в ходе проверки материалы дают основания для возбуждения иска о прекращении деятельности религиозной организации по решению суда.

Как уже сообщалось, Закон о религиозных организациях гласит, что деятельность религиозной организации может быть прекращена на основании решения суда, если она противоречит Конституции и другим нормативным актам. Деятельность также может быть прекращена, если религиозная организация призывает людей к нарушению закона и своей деятельностью (проповедью) ставит под угрозу демократическое государственное устройство, общественный мир и порядок, а также здоровье и нравственность других лиц.

Закон о религиозных организациях гласит, что принимая во внимание тяжесть и последствия нарушения, совершенного религиозной организацией, а также оценивая цели и деятельность религиозной организации в целом, суд может вынести предупреждение без прекращения деятельности религиозной организации.

Также сообщалось, что недавно Государственная полиция повторно констатировала несоблюдение эпидемиологических правил на религиозных мероприятиях, организованных "Новым поколением".

27 и 31 октября этого года полицейские Земгальского участка провели плановые проверки на территории религиозной организации в Риге, Шампетерсе. Полиция установила, что 27 октября в акции принимало участие примерно 50 человек, а 31 октября их было приблизительно 150.

В этой связи в обоих случаях против организации было возбуждено административное дело. За несоблюдение эпидемиологических правил для юридического лица предусмотрен штраф до 5000 евро.

Полиция ранее неоднократно предупреждала представителей организации об ответственности за несоблюдение эпидемиологических правил, но организация продолжала нарушать правила.

По нескольким возбужденным делам уже приняты решения.