Третья волна коронавируса развивалась гораздо быстрее первых

Первая и вторая волна коронавируса в Латвии произошли весной 2020 года и в конце того же года. Так называемая третья волна Covid-19 в Латвии началась в конце лета 2021 года, и сначала заболеваемость росла относительно медленно, а позже, во второй половине сентября, это происходило быстро и бесконтрольно.

Если до середины сентября количество новых случаев заражения Covid-19 в день не превышало 500, то уже в начале октября оно превысило 1000, достигнув максимума 27 октября, когда было зарегистрировано 3206 случаев.

При этом кумулятивный уровень заболеваемости также резко вырос, достигнув 30 октября пика в 1 801,2 случая на 100 000 населения.

Третья волна Covid-19 в Латвии развивалась намного быстрее, чем первые две - весной 2020 года и в конце 2020 года. В то время совокупный показатель рос гораздо более умеренно, не превысив 680 случаев на 100 000 населения во второй волне.

Особенно быстрый рост заболеваемости объясняется преобладанием очень заразного дельта-штамма.

Глядя на заболеваемость Covid-19 в прошлом году, можно заметить, что не только рост, но и снижение заболеваемости было более длительным.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, вчера в Латвии было выявлено 1689 новых случаев заражения Covid-19, и кумулятивный показатель снизился до 1405,2 случая.

Последний раз эквивалентный показатель фиксировался всего три недели назад - 20 октября. Тем самым за три недели он подскочил до максимальной отметки и вернулся к прежнему значению.