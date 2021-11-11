Чт, 11.11.2021
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Скончался многолетний директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис
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Янис Майзитис ФОТО: Publicitātes foto

В пятницу утром в возрасте 60 лет скончался директор Бюро защиты Сатверсме (SAB), бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.

Согласно архивам агентства LETA, Майзитис, родившийся 18 июля 1961 года в Цесисе, впервые был утвержден генеральным прокурором в 2000 году, а в 2013 году был назначен директором SAB. В марте 2018 года Сейм принял решение о назначении Майзитиса на эту должность еще на один срок.

Майзитис начал свою карьеру в 1984 году следователем Валмиерского межрайонного следственного управления Министерства внутренних дел. С 1991 по 1994 год работал следователем Цесисской районной прокуратуры, а в 1994 году был назначен главным прокурором Цесисской районной прокуратуры.

С 2000 по 2010 год Майзитис был генеральным прокурором Латвии. В 2010 году Сейм большинством в два голоса отклонил повторное утверждение Майзитиса на эту должность.

В 2010-2011 годах Майзитис работал советником министра юстиции. С 2011 по 2013 год он был советником по национальной безопасности тогдашнего президента Андриса Берзиньша и секретарем Совета национальной безопасности.

Майзитис также был преподавателем Латвийского университета и автором нескольких научных публикаций.

Он награжден памятным знаком участника баррикад 1991 года, почетной медалью судебной системы и орденом Трех звезд второй степени.

В SAB агентству LETA сообщили, что в настоящее время обязанности директора выполняет первый заместитель Андис Фрейманис. Кандидат на должность директора SAB выдвигается Советом национальной безопасности и избирается Сеймом открытым голосованием сроком на пять лет.

SAB выражает свои соболезнования семье Майзитиса, дочери Анне, родственникам, друзьям, коллегам, студентам и всем, кто его знал. Бюро отмечает, что Майзитис был "настоящим патриотом Латвии, порядочным человеком, выдающимся юристом и заботливым отцом".

Президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и спикер Сейма Инара Мурниеце выразили соболезнования родственникам Майзитиса в социальных сетях. Сейм в начале заседания почтил его память минутой молчания.


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