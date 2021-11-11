В Даугавпилсе до смерти избит мужчина; задержаны трое подозреваемых
В конце прошлой недели по подозрению в убийстве мужчины в Даугавпилсе были задержаны три человека, сообщает агентство LETA.
В конце прошлой недели по подозрению в убийстве мужчины в Даугавпилсе были задержаны три человека, сообщает агентство LETA.
В пятницу, 5 ноября, после 7 часов утра стражи порядка получили информацию, что в подъезде многоквартирного дома в Даугавпилсе найден труп мужчины. На месте происшествия был констатирован труп мужчины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти.
В ходе масштабных оперативных мероприятий в тот же день были найдены лица, возможно, связанные с преступлением.
Полиции удалось выяснить, что во время совместного распития алкогольных напитков между пострадавшим и одним из задержанных возник конфликт, в результате чего мужчине 1978 года рождения намеренно были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых наступила смерть.
К одному из задержанных - возможному виновнику - применена мера пресечения в виде лишения свободы. К остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Начат уголовный процесс.
Полиция продолжает расследование.