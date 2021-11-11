В Даугавпилсе до смерти избит мужчина; задержаны трое подозреваемых

В пятницу, 5 ноября, после 7 часов утра стражи порядка получили информацию, что в подъезде многоквартирного дома в Даугавпилсе найден труп мужчины. На месте происшествия был констатирован труп мужчины 1978 года рождения с признаками насильственной смерти.

В ходе масштабных оперативных мероприятий в тот же день были найдены лица, возможно, связанные с преступлением.

В полиции отмечают, что мужчины 1976, 1979 и 1990 годов рождения не только пытались скрыться от полиции, но и скрывали следы преступления.

Полиции удалось выяснить, что во время совместного распития алкогольных напитков между пострадавшим и одним из задержанных возник конфликт, в результате чего мужчине 1978 года рождения намеренно были нанесены тяжкие телесные повреждения, в результате которых наступила смерть.

К одному из задержанных - возможному виновнику - применена мера пресечения в виде лишения свободы. К остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Начат уголовный процесс.