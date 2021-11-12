Re:Check: Смертность в Норвегии не ниже, чем когда-либо

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"В Норвегии прошел месяц с момента снятия ограничений. Нет ни масок, ни сертификатов, ни дистанцирования. И смертность ниже, чем когда-либо. Что это?"

К записи прилагается видео, на котором мужчина идет по магазину Lidl и говорит, что ограничений на распространение Covid-19 в Норвегии нет, но уровень смертности ниже, чем когда-либо. Однако, согласно сайту компании, магазинов Lidl в Норвегии нет. Надписи на стенах помещения - на голландском, а не на норвежском языке.

ФОТО: Re:baltica

Под логотипом Lidl написано De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs, что переводится с голландского языка как "Высочайшее качество по самой низкой цене". Государственный язык в Норвегии - норвежский, поэтому можно сделать вывод, что видео было снято в Нидерландах или Бельгии.

К 9 ноября полностью вакцинированы были 69% населения Норвегии, а среди взрослых этот показатель - 88%. В возрасте старше 60% полностью вакцинировано 97,5% населения. Для сравнения, в Латвии в этой возрастной группе - всего 61,2%. Именно благодаря активной вакцинации населения Норвегия смогла снять большинство ограничений.

С начала пандемии в Норвегии было зарегистрировано 222 000 случаев заражения Covid-19, из которых 947 закончились смертельным исходом. Reuters сообщает, что за последние три недели среднее количество новых инфекций в Норвегии выросло более чем на тысячу - в среднем ежедневно регистрируется 1466 новых случаев заражения.

Также неверно, что смертность в Норвегии "ниже, чем когда-либо". Норвежские СМИ сообщают, что сейчас в стране умирает намного больше людей, чем было до пандемии. В первый год пандемии скончалось гораздо меньше людей, чем обычно, но теперь тенденция изменилась, и показатели смертности заметно растут. По данным Статистического управления Норвегии, в этом году в период с 29 по 41 неделю было зарегистрировано 10 126 случаев смерти. Последняя такая смертность в этот период была в 2003 году. Наибольший рост смертности наблюдается в возрастной группе от 75 до 84 лет. Эксперты считают, что уровень смертности среди пожилых резко вырос, т.к. многие из них в результате мер по борьбе с распространением Covid-19 не были подвержены инфекционным заболеваниям, что позволило им жить дольше. Это значит, что в настоящее время наблюдается "отсроченная" смерть пожилых людей.

Смертность от Covid-19 в Норвегии также не "ниже, чем когда-либо". 10 ноября там скончались 23 пациента с Covid-19. Если посмотреть среднее количество смертей в неделю, о которых мужчина рассказывает на видео, то, например, 15 октября их было в среднем две, 30 октября - одна, а 7 ноября - три. В Норвегии среднее число смертей от Covid-19 за семь дней было равно нулю, к примеру, в конце июля или в начале сентября.

ФОТО: Worldometers