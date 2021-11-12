Пт, 12.11.2021
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Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija

Меры безопасности после 15 ноября: что нужно учитывать?

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Сегодня, 12 ноября, прошла пресс-конференция, на которой представители различных ведомств рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в Латвии после отмены локдауна 15 ноября.

В пресс-конференции приняли участие:

  • представитель Минздрава Яна Фелдмане,
  • представитель Министерства образования и науки Анце Рудзите,
  • представитель Министерства культуры Улдис Зариньш,
  • представитель Минэкономики Зайга Лиепиня.

Видео: Запись пресс-конференции

Также на дополнительные вопросы об обязательной вакцинации и трудовых отношениях ответила представитель Минблага Кристине Стоне.

Как сообщалось, Кабинет министров ранее утвердил требования эпидемиологической безопасности после окончания локдауна, которые предполагают больше свободы в получении услуг для людей с ковид-сертификатами, отмену комендантского часа и возобновление очного учебного процесса.


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