Меры безопасности после 15 ноября: что нужно учитывать?

Также на дополнительные вопросы об обязательной вакцинации и трудовых отношениях ответила представитель Минблага Кристине Стоне.

Как сообщалось, Кабинет министров ранее утвердил требования эпидемиологической безопасности после окончания локдауна, которые предполагают больше свободы в получении услуг для людей с ковид-сертификатами, отмену комендантского часа и возобновление очного учебного процесса.