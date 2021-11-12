Меры безопасности после 15 ноября: что нужно учитывать?
Сегодня, 12 ноября, прошла пресс-конференция, на которой представители различных ведомств рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в Латвии после отмены локдауна 15 ноября.
Сегодня, 12 ноября, прошла пресс-конференция, на которой представители различных ведомств рассказали о мерах эпидемиологической безопасности в Латвии после отмены локдауна 15 ноября.
В пресс-конференции приняли участие:
Видео: Запись пресс-конференции
Также на дополнительные вопросы об обязательной вакцинации и трудовых отношениях ответила представитель Минблага Кристине Стоне.
Как сообщалось, Кабинет министров ранее утвердил требования эпидемиологической безопасности после окончания локдауна, которые предполагают больше свободы в получении услуг для людей с ковид-сертификатами, отмену комендантского часа и возобновление очного учебного процесса.