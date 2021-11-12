120 км/ч на капоте с бутылкой пива: необычный "улов" авторадара

Пикап двигался в районе, где максимальная скорость движения составляет 100 км/ч.

В обычных случаях такое превышение грозит автовладельцу штрафом в размере 200 австралийских долларов (около 130 евро). Однако когда на капоте машины оказался человек, к тому же, вероятно, с бутылкой пива, дело может повернуться иначе, - сообщает Car Throttle.

ФОТО: Western Australia Police Force

Как оказалось, на пикапе был установлен номер от другой машины. В момент нарушения, зафиксированного 23 октября, также можно увидеть пассажира, высунувшегося из окна машины с бутылкой в ​​руке.