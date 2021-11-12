120 км/ч на капоте с бутылкой пива: необычный "улов" авторадара

Фоторадар полиции Западной Австралии к северу от Перта запечатлел необычного преступника - автомобиль, ехавший на скорости 119 км/час, на капоте которого оказался человек с бутылкой пива.
Пикап двигался в районе, где максимальная скорость движения составляет 100 км/ч.
В обычных случаях такое превышение грозит автовладельцу штрафом в размере 200 австралийских долларов (около 130 евро). Однако когда на капоте машины оказался человек, к тому же, вероятно, с бутылкой пива, дело может повернуться иначе, - сообщает Car Throttle.
Как оказалось, на пикапе был установлен номер от другой машины. В момент нарушения, зафиксированного 23 октября, также можно увидеть пассажира, высунувшегося из окна машины с бутылкой в руке.
С целью установления автомобиля и личностей преступников полиция Западной Австралии, известная своей серьезной борьбой с нарушениями правил дорожного движения, разместила фотографии в Интернете. Нарушители уже определены.