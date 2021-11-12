"Догоняем Северную Корею" или "давно пора было": что соцсети думают о запрете георгиевской ленточки

В четверг, 11 ноября, Сейм принял окончательное решение о запрете использования георгиевских лент на публичных мероприятиях. Это, ожидаемо, вызвало яркую реакцию в латвийских соцсетях. Кто-то согласен, кто-то нет, кто-то аргументированно, кто-то эмоционально, кто-то по-русски, кто-то по-латышски. Давайте читать и разбираться.
Как и ожидалось, в русскоязычной среде решение Сейма многих разозлило.
Впрочем, нашлись и те, кто поддержал запрет. Ведь для многих георгиевская ленточка с 2014 года – это, скорее, символ агрессии России по отношению к Украине.
Впрочем, не все критически относящиеся к самому символу считают, что запрет – это адекватная мера.
Разумеется, такая дискуссия не могла не привлечь знатоков истории ленточки и ее символических значений в разное время.
Многие комментаторы напомнили, что у 9 мая есть и другие символы, кроме георгиевской ленточки.
Другие начали креативить и придумывать, как обойти этот запрет.
Некоторые и просто заявили о своем бойкоте запрета.
В латышскоязычном сегменте социальных сетей новость была встречена с меньшим ажиотажем, однако высказывались самые разные мнения. Разумеется, многие поддержали запрет, указав в том числе и на праздники.
Какой хороший подарок на день рождения Латвии. Давно пора было.
Ну наконец-тоооооооооооооо!
Отлично! Латвийцам и Латвии этот балаган давно не нужен...
Очень хороший подарок на День Лачплесиса. Стрелки были бы довольны.
Лучшей даты для публикации этой новости и принятия закона и пожелать нельзя было.
Но не меньшее количество комментариев было посвящено критике поправок. Либо их сути, либо несвоевременности.
Нашли о чем беспокоиться, о ленточках.
Долго решали, у них были дела поважнее, зарплаты себе подняли, теперь можно и ленточки запрещать.
Запрет георгиевских ленточек ни сегодня, ни три года назад нельзя было бы считать достижением: вряд ли это убедит какого-то любителя 9 мая праздновать 18 ноября.
Других проблем в стране нет, наверное, кроме как искать себе выдуманных врагов.
Глупость! Вместо того, чтобы взращивать патриотизм с детства, соответствующе поправив образовательную систему, мы стараемся переплюнуть Северную Корею в "полицейскости", грубо запрещая все, что нам не нравится. Как только демонстранты сменят ленточки – новые тоже добавим в запрещенный список – Стыд!
Как видим, у жителей Латвии имеются совсем разные мнения по вопросу георгиевских ленточек. И эти мнения не всегда зависят от их родного языка. Но кажется, что на любом языке ценится скорее попытка понять другого, нежели желание проорать свое мнение громче всех остальных.