"Догоняем Северную Корею" или "давно пора было": что соцсети думают о запрете георгиевской ленточки

Как и ожидалось, в русскоязычной среде решение Сейма многих разозлило.

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

Скриншоты комментариев о запрете георгиевской ленточки ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал запрет. Ведь для многих георгиевская ленточка с 2014 года – это, скорее, символ агрессии России по отношению к Украине.

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

Впрочем, не все критически относящиеся к самому символу считают, что запрет – это адекватная мера.

ФОТО: RUS TVNET

Разумеется, такая дискуссия не могла не привлечь знатоков истории ленточки и ее символических значений в разное время.

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

Многие комментаторы напомнили, что у 9 мая есть и другие символы, кроме георгиевской ленточки.

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

Другие начали креативить и придумывать, как обойти этот запрет.

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

Некоторые и просто заявили о своем бойкоте запрета.

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

В латышскоязычном сегменте социальных сетей новость была встречена с меньшим ажиотажем, однако высказывались самые разные мнения. Разумеется, многие поддержали запрет, указав в том числе и на праздники.

ФОТО: RUS TVNET

Какой хороший подарок на день рождения Латвии. Давно пора было.

ФОТО: RUS TVNET

Ну наконец-тоооооооооооооо!

ФОТО: RUS TVNET

Отлично! Латвийцам и Латвии этот балаган давно не нужен...

ФОТО: RUS TVNET

Очень хороший подарок на День Лачплесиса. Стрелки были бы довольны.

ФОТО: RUS TVNET

Лучшей даты для публикации этой новости и принятия закона и пожелать нельзя было.

Но не меньшее количество комментариев было посвящено критике поправок. Либо их сути, либо несвоевременности.

ФОТО: RUS TVNET

Нашли о чем беспокоиться, о ленточках.

ФОТО: RUS TVNET

Долго решали, у них были дела поважнее, зарплаты себе подняли, теперь можно и ленточки запрещать.

ФОТО: RUS TVNET

Запрет георгиевских ленточек ни сегодня, ни три года назад нельзя было бы считать достижением: вряд ли это убедит какого-то любителя 9 мая праздновать 18 ноября.

ФОТО: RUS TVNET

Других проблем в стране нет, наверное, кроме как искать себе выдуманных врагов.

ФОТО: RUS TVNET

Глупость! Вместо того, чтобы взращивать патриотизм с детства, соответствующе поправив образовательную систему, мы стараемся переплюнуть Северную Корею в "полицейскости", грубо запрещая все, что нам не нравится. Как только демонстранты сменят ленточки – новые тоже добавим в запрещенный список – Стыд!