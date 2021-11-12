Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
В возрасте 75 лет умер российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает ТАСС.
В возрасте 75 лет умер российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Виктор Коклюшкин был выпускником ГИТИСа. Он писал сценарии для телевидения. Коклюшкин является автором сценария для фильма "Дядя Ваня и другие", а также автором многих рассказов и повестей, лауреатом литературных наград.
Кроме того, Коклюшкин был автором целой серии монологов: "Одноклассники", "Женская консультация", "Репетиция", "Бюст", "Переводчик" и "Гербалайф". Часть из них читали Ефим Шифрин, Клара Новикова, Евгений Петросян, Владимир Винокур и другие.