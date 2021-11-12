Непривитые могут не соблюдать изоляцию по прибытии из трех стран Европы

Невакцинированные не должны соблюдать самоизоляцию по прибытии в Латвию из Испании, Мальты и Ватикана.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился с 1757,3 до 1533,3 случая в неделю, что в настоящее время является третьим по величине показателем среди стран ЕС и ЕЭЗ.

Средний уровень заболеваемости в странах ЕЭЗ и ЕС вырос с 306,2 до 383,9.

Уровень заболеваемости в Эстонии за последнюю неделю также вырос, составив 1697,8 (неделей ранее - 1659,7). В свою очередь, показатель Литвы снизился с 1493,3 до 1401,6.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны будут соблюдать самоизоляцию по возвращению из Великобритании, Канады, Уругвая, Чили, Иордании и Австралии. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, необходимо соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделан повторный тест на Covid-19 и получен отрицательный результат. Результат должен быть записан в протоколе тестирования. От самоизоляции могут отказаться лица, имеющие действующий сертификат о вакцинации или выздоровлении от Covid-19.