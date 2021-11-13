Бортич, Троянова, Деревянко и другие актеры лишились ролей, а сцены с ними вырезали

Русская служба BBC опубликовала расследование, в котором рассказывалось, что звезды российского кино теряют работу из-за поддержки Алексея Навального.

В тексте приводятся слова анонимных источников из сферы кино, которые признаются, что еще зимой в холдинге "Газпром-Медиа" появился черный список, в который вошли Александра Бортич, Варвара Шмыкова, Павел Деревянко, Александр Паль, Яна Троянова, Семен Трескунов и другие актеры.

Теперь им отказывают в ролях, а уже отснятые ранее сцены с ними вырезают из проектов.

По информации BBC Варвара Шмыкова лишилась контрактов после публикации ролика, в котором она со слезами на глазах выражает беспокойство о состоянии здоровья Навального после его отравления. Сейчас Шмыкова с прессой не общается.

Один из продюсеров "Газпром-Медиа" отметил четкое указание: "Будете ходить на митинги - не будете играть".

СМИ утверждают, что пока никто не знает, сколько продлится запрет и получится ли актерам вернуться к ролям. С холдингом пытался договориться даже Федор Бондарчук, но ничего не вышло.

Ходят слухи, что Саша Бортич помогает ее возлюбленный Евгений Савельев, отец которого является депутатом "Единой России". Якобы он способен переговорить с "Медиа-Холдингом". До этого в интервью Юрию Дудю актриса рассказала, что влиятельный родственник никак не может повлиять на ее желание высказывать свою политическую позицию.

По указанию руководства крупного медиахолдинга из промороликов в соцсетях и на YouTube были вырезаны сцены с Павлом Деревянко и Сашей Бортич. Два продюсера телеканала ТВ-3 также подтвердили, что из рекламы многих проектов убрали крупные планы Яны Трояновой, а в новые сериалы актрису и вовсе брать запретили. Сообщили журналистам BBC собеседники.

Актеры, попавшие под запрет, пока никак не комментируют ситуацию.