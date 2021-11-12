27 000 человек могут остаться без скидок Rīgas satiksme
С 15 ноября 27 тысяч рижан могут остаться без скидок на проезд в общественном транспорте, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис.
С 15 ноября 27 тысяч рижан могут остаться без скидок на проезд в общественном транспорте, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис.
С 15 ноября скидки на проезд в общественном транспорте Риги будут возобновлены только для совершеннолетних клиентов с ковид-сертификатом.
Частичные скидки доступны 55 000 человек, например многодетным родителям, социальным работникам, студентам и т. д. Из них 5000 или 9% не имеют сертификата.
По мнению Кирсиса, это показывает суть кризиса, когда пожилые люди, для которых вирус намного опаснее, более неохотно проходят вакцинацию.
Для пассажиров с ковид-сертификатами, а также для школьников скидки на проезд в общественном транспорте с 15 ноября будут возобновлены автоматически и в том же размере, что и до 21 октября.
Чтобы возобновить скидки после получения ковид-сертификата или отмены эпидемиологических ограничений, клиент должен будет в центре обслуживания "Rīgas satiksme" купить новый э-талон, заплатив за него 2,85 евро.