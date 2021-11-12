27 000 человек могут остаться без скидок Rīgas satiksme

С 15 ноября скидки на проезд в общественном транспорте Риги будут возобновлены только для совершеннолетних клиентов с ковид-сертификатом.

Кирсис сообщил, что в Риге право на бесплатный проезд имеют 82 000 человек - пенсионеры, инвалиды, политически репрессированные и т. д. Из них примерно 22000, или 27% не имеют ковид-сертификата.

Частичные скидки доступны 55 000 человек, например многодетным родителям, социальным работникам, студентам и т. д. Из них 5000 или 9% не имеют сертификата.

По мнению Кирсиса, это показывает суть кризиса, когда пожилые люди, для которых вирус намного опаснее, более неохотно проходят вакцинацию.

Для пассажиров с ковид-сертификатами, а также для школьников скидки на проезд в общественном транспорте с 15 ноября будут возобновлены автоматически и в том же размере, что и до 21 октября.

Для пассажиров, имевших скидку на проезд, но не имеющих ковид-сертификата, Rīgas satiksme с 15 ноября начнет постепенно блокировать э-талоны, и они будут вынуждены покупать билеты на проезд в общественном транспорте Риги по полной цене.