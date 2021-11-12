Пт, 12.11.2021
Когда ты прощаешься с близким человеком из-за вируса, то восприятие мира кардинально меняется Дана Бйорк, директор театра им. М. Чехова
Дана Бйорк, директор театра им. М. Чехова

27 000 человек могут остаться без скидок Rīgas satiksme

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

С 15 ноября 27 тысяч рижан могут остаться без скидок на проезд в общественном транспорте, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель мэра Риги Вилнис Кирсис.

С 15 ноября скидки на проезд в общественном транспорте Риги будут возобновлены только для совершеннолетних клиентов с ковид-сертификатом.

Кирсис сообщил, что в Риге право на бесплатный проезд имеют 82 000 человек - пенсионеры, инвалиды, политически репрессированные и т. д. Из них примерно 22000, или 27% не имеют ковид-сертификата.

Частичные скидки доступны 55 000 человек, например многодетным родителям, социальным работникам, студентам и т. д. Из них 5000 или 9% не имеют сертификата.

По мнению Кирсиса, это показывает суть кризиса, когда пожилые люди, для которых вирус намного опаснее, более неохотно проходят вакцинацию.

Для пассажиров с ковид-сертификатами, а также для школьников скидки на проезд в общественном транспорте с 15 ноября будут возобновлены автоматически и в том же размере, что и до 21 октября.

Для пассажиров, имевших скидку на проезд, но не имеющих ковид-сертификата, Rīgas satiksme с 15 ноября начнет постепенно блокировать э-талоны, и они будут вынуждены покупать билеты на проезд в общественном транспорте Риги по полной цене.

Чтобы возобновить скидки после получения ковид-сертификата или отмены эпидемиологических ограничений, клиент должен будет в центре обслуживания "Rīgas satiksme" купить новый э-талон, заплатив за него 2,85 евро.


НАВЕРХ
Back