LTV: Часть мигрантов отказалась от пожертвованной одежды, так как она не брендовая

Улицы приграничных польских городов заполонили длинные автомобильные очереди. Полиция и пограничники проверяют каждый проезжающий автомобиль, чтобы убедиться, что там не скрывается кто-то из сбежавших мигрантов.

Жительница Латвии Элизабете Мельникова вышла замуж в Польше, и ее жизнь в спокойном городке Гайновка сильно изменилась. Женщина утверждает, что местные жители считают, что ситуация с бродящими где-то поблизости чужаками, образовавшаяся в стране, пугает.

"В 2021 году никогда бы не подумала, что снова будет ощущение войны. Просто страшно, так как они начинают становиться агрессивными.

Их не пускают дальше, им страшно. Полностью понимаю то, что они хотят убраться оттуда", - признает Элизабете.

Пойманные в лесу мигранты, которые замерзли и изголодали и которым нужна помощь медиков, доставляются в местные больницы, в том числе и в Гайновку.

Так же как и другим местным жителям, Элизабете жалко мигрантов из-за суровых условий. Были собраны вещи, чтобы передать им, но мигранты, увидев, что это не брендовая одежда, отказались.

"Они отказались от одежды, так как это одежда без марок. И появляется смешной вопрос - как же можем помочь им иначе?"

Она указывает, что больше всего в этой ситуации сердце болит за детей. "Самое тяжелое, что мы не можем им помочь", - отметила она.