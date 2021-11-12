Мигрант: Либо мы умрем, либо они откроют границу
Ирак объявил о планах эвакуации граждан, оказавшихся в ловушке в Беларуси, но многие прибывшие в Европу мигранты не хотят возвращаться домой, пишет Postimees.
Ирак объявил о планах эвакуации граждан, оказавшихся в ловушке в Беларуси, но многие прибывшие в Европу мигранты не хотят возвращаться домой, пишет Postimees.
Около 2000 мигрантов, в основном с Ближнего Востока, на этой неделе разбили лагерь на польско-белорусской границе. Они пытаются найти тепло, еду и питьевую воду.
Вчера посольство Ирака в Минске объявило, что начнет эвакуационные рейсы для своих граждан, желающих покинуть Беларусь. Гражданам Ирака были предоставлены номер WhatsApp и адрес электронной почты для добавления в список эвакуации.
Курдские представители в Москве сообщили РИА Новости, что они также ведут переговоры с Багдадом об отправке эвакуационных рейсов в Минск.
"Они замерзают в лесу, речь идет о человеческих смертях. Если мы не предпримем никаких действий, люди могут погибнуть", - сказал Хошави Бабакр, представитель курдов.
В Европу любой ценой
Однако многие мигранты заявили, что они намерены попасть в Европу любой ценой.
"Мы не вернемся в Ирак, мы уверены на сто, двести процентов. Мы останемся здесь. Мы либо умрем, либо они откроют границу", - сказал пожелавший остаться анонимным мигрант "РИА Новости".
Как и тысячи других мигрантов с Ближнего Востока, Зоран решил любой ценой попасть в Европейский союз. "У меня нет выбора, жизнь в Ираке опасна и безнадежна. Я готов пересечь границу", - сказал 18-летний молодой человек изданию The Moscow Times, ожидая своего рейса в Минск в аэропорту Стамбула.
"Это наш счастливый билет, мы едем в Европу", - добавил закутанный в толстую зимнюю куртку молодой человек. С собой он нес три большие сумки.
Зоран уже преодолел большой путь, приехав из своего родного города Заху на севере Ирака в Курдистан. В среду вечером он вместе со многими другими иракцами стоял в аэропорту, ожидая рейса на Минск.
Экипаж белорусской авиакомпании Belavia перед посадкой отделил иракских граждан от других пассажиров. "Если вы из Ирака, пожалуйста, для посадки на борт встаньте в отдельный ряд", - сказала сотрудница в форме Belavia.
Многие мигранты в очереди имели лишь смутный план, как добраться до польской границы, не говоря уже о том, как попасть в Европу.
"Мы отправимся завтра или днем позже, может быть, даже сегодня вечером", - сказал 16-летний Афрон, добавив, что едет один с одобрения родителей.
На вопрос, как он собирается добраться до границы, молодой человек указал на свои ноги. "Друг мой, я силен", - добавил Афрон.
Когда самолет был заполнен, Нзар, 24-летний учитель математики из Курдистана, достал свой смартфон и отправил селфи своим близким. "Мы справились, мы взлетаем", - сказал Нзар.
Нзар хочет добраться до Германии, чтобы воссоединиться со своей девушкой и двумя братьями, которые нашли убежище в Берлине в 2015 году.
В то время он пешком добрался в Германию из Турции, но получил отказ в предоставлении убежища и был возвращен в Ирак. Теперь он надеется получить новую возможность через Беларусь.
"Я отказался от всего, чтобы снова их увидеть. Я не вернусь. Если нужно, я останусь в лагере на всю зиму", - заявил он.
Все сбережения на поездку
По словам Нзара, он заплатил посреднику в Ираке 2000 долларов за недельную туристическую визу в Беларусь. Кроме того, брокер попросил еще 600 долларов за номер в отеле.
Другие воспользовались услугами различных белорусских туристических агентств, которые недавно открыли свои двери по всему Ближнему Востоку.
"Получить визу было чрезвычайно просто, менее чем за неделю. Если у вас есть деньги", - добавил Нзар.
Одна из членов экипажа Belavia пошутила, что теперь это общественная тайна, что авиакомпания перевозит "туристов", которые намереваются пересечь границу и перебраться в Европу.
"Мы уже несколько месяцев летаем с беженцами. Все знают, что мы делаем. Мы все смотрим новости", - сказала член экипажа газете Moscow Times.
Также она пожаловалась, что полеты привели к увеличению числа мигрантов в ее родном городе Минске. Многие из них спят под мостом, добавила она.
"Но это политика. В данном случае я ничего не могу сделать", - призналась она.
Социальные сети помогли мигрантам оставаться на связи и делиться маршрутами движения. Многие пассажиры взяли с собой портативные зарядки.
Однако в социальных сетях также появляются и сообщения о проблемах, с которыми мигранты столкнутся на белорусской границе.
"Я знаю, какой хаос может быть. Я видел видео", - сказал Ребин, отвечая на вопрос о том, знает ли он, что ему придется преодолевать большое расстояние только для того, чтобы ночевать в палатке. Мужчина добавил, что он знает о сообщениях, что некоторые мигранты замерзли до смерти.
"Я не боюсь. У меня нет жизни в Ираке. Ни работы, ни будущего, ни денег. Европа - это то место, где я хочу быть. Надеюсь на Германию", - сказал он.
Когда самолет приземлился под Минском, пограничники в зеленой форме повели всех иракцев на второй этаж. Через два часа их отпустили. На такси и автобусах они отправились в заранее забронированные гостиницы Минска.