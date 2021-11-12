Мигрант: Либо мы умрем, либо они откроют границу

"Это наш счастливый билет, мы едем в Европу", - добавил закутанный в толстую зимнюю куртку молодой человек. С собой он нес три большие сумки.

Зоран уже преодолел большой путь, приехав из своего родного города Заху на севере Ирака в Курдистан. В среду вечером он вместе со многими другими иракцами стоял в аэропорту, ожидая рейса на Минск.

Экипаж белорусской авиакомпании Belavia перед посадкой отделил иракских граждан от других пассажиров. "Если вы из Ирака, пожалуйста, для посадки на борт встаньте в отдельный ряд", - сказала сотрудница в форме Belavia.

Многие мигранты в очереди имели лишь смутный план, как добраться до польской границы, не говоря уже о том, как попасть в Европу.

"Мы отправимся завтра или днем ​​позже, может быть, даже сегодня вечером", - сказал 16-летний Афрон, добавив, что едет один с одобрения родителей.

На вопрос, как он собирается добраться до границы, молодой человек указал на свои ноги. "Друг мой, я силен", - добавил Афрон.

Мигранты у торгового центра в Минске ФОТО: Stringer/Scanpix

Когда самолет был заполнен, Нзар, 24-летний учитель математики из Курдистана, достал свой смартфон и отправил селфи своим близким. "Мы справились, мы взлетаем", - сказал Нзар.

Нзар хочет добраться до Германии, чтобы воссоединиться со своей девушкой и двумя братьями, которые нашли убежище в Берлине в 2015 году.

В то время он пешком добрался в Германию из Турции, но получил отказ в предоставлении убежища и был возвращен в Ирак. Теперь он надеется получить новую возможность через Беларусь.

"Я отказался от всего, чтобы снова их увидеть. Я не вернусь. Если нужно, я останусь в лагере на всю зиму", - заявил он.

Все сбережения на поездку

Для многих поездка в Беларусь стоила всего их имущества.

По словам Нзара, он заплатил посреднику в Ираке 2000 долларов за недельную туристическую визу в Беларусь. Кроме того, брокер попросил еще 600 долларов за номер в отеле.

Другие воспользовались услугами различных белорусских туристических агентств, которые недавно открыли свои двери по всему Ближнему Востоку.

"Получить визу было чрезвычайно просто, менее чем за неделю. Если у вас есть деньги", - добавил Нзар.

Одна из членов экипажа Belavia пошутила, что теперь это общественная тайна, что авиакомпания перевозит "туристов", которые намереваются пересечь границу и перебраться в Европу.

"Мы уже несколько месяцев летаем с беженцами. Все знают, что мы делаем. Мы все смотрим новости", - сказала член экипажа газете Moscow Times.

Также она пожаловалась, что полеты привели к увеличению числа мигрантов в ее родном городе Минске. Многие из них спят под мостом, добавила она.

"Но это политика. В данном случае я ничего не могу сделать", - призналась она.

Социальные сети помогли мигрантам оставаться на связи и делиться маршрутами движения. Многие пассажиры взяли с собой портативные зарядки.

Однако в социальных сетях также появляются и сообщения о проблемах, с которыми мигранты столкнутся на белорусской границе.

"Я знаю, какой хаос может быть. Я видел видео", - сказал Ребин, отвечая на вопрос о том, знает ли он, что ему придется преодолевать большое расстояние только для того, чтобы ночевать в палатке. Мужчина добавил, что он знает о сообщениях, что некоторые мигранты замерзли до смерти.

"Я не боюсь. У меня нет жизни в Ираке. Ни работы, ни будущего, ни денег. Европа - это то место, где я хочу быть. Надеюсь на Германию", - сказал он.