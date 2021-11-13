Зарегистрированная в Латвии фирма, возможно, помогла отмыть десятки миллионов

Юридический адрес фирмы зарегистрирован в здании, которое частично принадлежит компании депутата Сейма Юлии Степаненко ("Латвия на первом месте"), однако Степаненко заявила Латвийскому телевидению, что ничего об этом не знает.

Chatextech обеспечивает работу платформы по обмену криптовалют, которую мошенники используют для монетизации криптовалют, добытых в результате кибератак.

В СГД указали, что объемы дела внушительны. Речь идет о многих миллионах долларов, похищенных в США, которые, однако, через Латвию не проходили.

Директор управления СГД по борьбе с легализацией нелегально полученных средств Агнесе Рудзите сказала: "Предприятие использовало Латвию только как юридический адрес. Тут, в Латвии, не было ни офиса, в котором кто-либо физически находился, ни банковского счета. Таким образом в этом случае латвийская финансовая система не была под угрозой".