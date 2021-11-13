Фото брусчатки в Риге удивило пользователей Сети

Фото опубликовал депутат Рижской думы (РД) Лаурис Эренпрейс. Он прокомментировал, что укладчик брусчатки Ивар может работать в Департаменте сообщения Рижской думы или в Трамвайно-троллейбусном управлении.

Один пользователь отметил, что Ивар - молодец, потому что он записал себя в историю. Другой фолловер ответил фотографией, на которой слово Ivars гораздо более отчетливо видно под другим углом.