Фото брусчатки в Риге удивило пользователей Сети

Фото опубликовал депутат Рижской думы (РД) Лаурис Эренпрейс. Он прокомментировал, что укладчик брусчатки Ивар может работать в Департаменте сообщения Рижской думы или в Трамвайно-троллейбусном управлении.
Кадр, сделанный депутатом РД, можно увидеть на трамвайных путях возле Музея истории Латвийской железной дороги.
Один пользователь отметил, что Ивар - молодец, потому что он записал себя в историю. Другой фолловер ответил фотографией, на которой слово Ivars гораздо более отчетливо видно под другим углом.