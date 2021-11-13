Вс, 14.11.2021
Изначально приоритетом было направление миграционного потока через латвийскую границу, что Лукашенко ставил своей главной задачей Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко

Фото брусчатки в Риге удивило пользователей Сети

ФОТО: Twitter/Laurisrenpreis1

Пользователь Twitter заметил на брусчатке в Риге слово Ivars и запечатлел его, чтобы показать своим подписчикам. 89 человек поделились этим твитом, а "укладчик брусчатки Ивар" получил почти 2000 лайков.

Фото опубликовал депутат Рижской думы (РД) Лаурис Эренпрейс. Он прокомментировал, что укладчик брусчатки Ивар может работать в Департаменте сообщения Рижской думы или в Трамвайно-троллейбусном управлении.

Кадр, сделанный депутатом РД, можно увидеть на трамвайных путях возле Музея истории Латвийской железной дороги.

Один пользователь отметил, что Ивар - молодец, потому что он записал себя в историю. Другой фолловер ответил фотографией, на которой слово Ivars гораздо более отчетливо видно под другим углом.


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