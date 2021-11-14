Прилучный о Карпович: "Пожалеть и отдать себя полностью - это она"

В беседе с журналистами Павел не скрывает своего восхищения Мирославой. В программе "Ты не поверишь!" актер рассказал, что Карпович часто ездит в онкологический центр, где оказывает психологическую помощь детям.

Актриса старается это не афишировать.

"Все, что пожалеть и отдать себя полностью - это она. 80 процентов ее времени и дохода уходит на благотворительность", - признается Прилучный.