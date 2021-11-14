Вс, 14.11.2021
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Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку

Прилучный о Карпович: "Пожалеть и отдать себя полностью - это она"

Мирослава Карпович и Павел Прилучный ФОТО: https://www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Популярные актеры Мирослава Карпович и Павел Прилучный около года вместе. Правда, звезды официально не подтверждают своих отношений, но СМИ регулярно видят знаменитостей вместе. 

В беседе с журналистами Павел не скрывает своего восхищения Мирославой. В программе "Ты не поверишь!" актер рассказал, что Карпович часто ездит в онкологический центр, где оказывает психологическую помощь детям. 

Актриса старается это не афишировать. 

"Все, что пожалеть и отдать себя полностью - это она. 80 процентов ее времени и дохода уходит на благотворительность", - признается Прилучный. 

Напомним, Павел Прилучный и актриса Дарья Мельникова исполнили главные роли в драме "Соври мне правду". Актеры сыграли так убедительно, что поклонники приписали им роман во время съемок.


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