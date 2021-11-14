Вс, 14.11.2021
Лукашенко хотел отомстить Латвии за жесткие действия во время чемпионата по хоккею, за санкции, но, как мы видим, этот план изменился. Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко

LTV: Передачи противников вакцинации и скептиков Covid-19 снимаются в одном подвале

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В последние месяцы в Facebook были распространены новые передачи, в которых критикуются различные ограничения в связи с Covid-19, ставятся под сомнение последствия заболевания и выражается скептицизм по поводу вакцин. Внимательный зритель заметит, что передачи, хотя и называются по-разному, снимаются в одной студии. В этом же помещении был снят и призыв принять участие в мероприятии Айнара Шлесерса на набережной, сообщает передача De Facto на LTV.

Авторы передачи не хотят раскрывать, где находится студия, но по ответам можно предположить, что это какой-то подвал в центре Риги.

Одну из программ под названием Brīvības modinātājs ведет Айвис Василевскис, который летом покинул другую весьма амбициозную интернет-передачу ковид-скептиков Brīvvalsts TV. Свой уход из коллектива Василевскис объяснил тем, что "концепции больше нельзя согласовывать, а колхоз слишком велик".

В своей передаче он описывает распространение коронавируса как глобальный заговор и представляет требование соблюдать дистанцию ​​как дрессировку людей, чтобы роботы и видеокамеры могли лучше распознавать лица в будущем.

Русскоязычная программа "Мамыкин ТВ" - детище бывшего депутата Европарламента, журналиста Андрея Мамыкина. Например, он взял интервью у Яниса Страумитиса - историка-любителя, который пытается доказать в суде, что его нельзя наказывать как таксиста, потому что оригинал Конституции исчез из архивов.

Активист Марис Берзиньш также участвовал в передаче Мамыкина. Он утверждал, что несколько лет назад в Баложи своих детей убила не его подруга, а врачи с вакцинами. Гостем журналиста также была бывшая фельдшер Восточной больницы Марина Корнатовская, которую уволили за распространение дезинформации о Covid-19.

Также в этом подвале музыкант Каспар Пудникс записывает философские беседы со многими гостями. Участники его передачи Brīvības studija часто выступают против правительственных постановлений и обязательной вакцинации.

"В настоящее время очень много беременных женщин, которые сделали прививки из-за рекламы, что это нужно сделать, и потеряли своих детей. Журналисты это видят, просто нам этого не показывают по телевидению", - в передаче Brīvības studija сказала юрист, кандидат в министры благосостояния от партии "Латвия на первом месте" Наталия Магазейна. 

Ее заявление никак не подтверждается статистикой. С момента начала вакцинации беременных Европейское агентство лекарственных средств не зафиксировало роста выкидышей, заявили в Государственном агентстве лекарств.

В этом же помещении снимался так называемый ультиматум президенту Эгилу Левитсу и призыв принять участие в мероприятии, организованном Айнаром Шлесерсом на набережной возле Рижского замка. Среди спикеров было несколько основателей партии Шлесерса "Латвия на первом месте".

О том, что это видео и эти передачи снимались в одном месте, говорят одинаковые трещины в кирпичных стенах и другие моменты.

Вопрос De Facto о том, где находится студия, сильно разозлил бизнесмена Арнольда Бабриса, который неоднократно призывал к акции протеста 18 сентября на набережной. Он выругался по телефону и угрожал журналистам трибуналом.

О своей передаче не хотел много рассказывать и Мамыкин: "Пишите, что хотите, в своей газете. Это мое личное дело. Я делаю это только из своих собственных ресурсов. И вообще я не хочу с вами разговаривать". Также Мамыкин, который записал обращение к президенту на русском языке, не ответил на вопрос, поддерживает ли он новообразованную партию Шлесерса.

Пудникс согласился поговорить с De Facto, однако он не назвал локацию студии, чтобы уберечь ее владельца от ненужной огласки.

О других передачах он не знает, с их авторами лично не знаком. По словам Пудникса, он создает свою передачу бесплатно, выбирает людей, которым не дают слова на телевидении, ему разрешается бесплатно пользоваться помещением, а распространять материалы помогают сайты и аккаунты, объединяющие коронавирусных скептиков, такие как Brīvības platforma и Gaismas tīmeklis.

Музыкант утверждает, что его пытались привлечь несколько новых партий, но он не поддерживает ни одну из них. 

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) обращает внимание на различные интернет-передачи, поскольку при соответствии ряду характеристик они должны считаться услугой по запросу и быть зарегистрированы как электронные средства массовой информации. Из перечисленных выше программ, возможно, нужно зарегистрировать одну - видеораздел на сайте Василевскиса.

"Мы видим, что регулярно публикуются передачи, похожие на телевизионные, собираются пожертвования. Этот контент, кажется, нацелен на широкую публику, поскольку он продвигается в Facebook. Я бы сказал, что раздел "видео" на этом веб-сайте тоже будет оцениваться, не является ли это услугой по запросу", - говорит член правления NEPLP Иева Калдерауска.

Если одновременно выполняются семь критериев, регулятор СМИ может потребовать идентификации реальных бенефициаров, а также объективного и точного освещения фактов и соблюдения других требований законодательства.


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