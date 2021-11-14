LTV: Передачи противников вакцинации и скептиков Covid-19 снимаются в одном подвале

Также в этом подвале музыкант Каспар Пудникс записывает философские беседы со многими гостями. Участники его передачи Brīvības studija часто выступают против правительственных постановлений и обязательной вакцинации.

"В настоящее время очень много беременных женщин, которые сделали прививки из-за рекламы, что это нужно сделать, и потеряли своих детей. Журналисты это видят, просто нам этого не показывают по телевидению", - в передаче Brīvības studija сказала юрист, кандидат в министры благосостояния от партии "Латвия на первом месте" Наталия Магазейна.

Ее заявление никак не подтверждается статистикой. С момента начала вакцинации беременных Европейское агентство лекарственных средств не зафиксировало роста выкидышей, заявили в Государственном агентстве лекарств.

В этом же помещении снимался так называемый ультиматум президенту Эгилу Левитсу и призыв принять участие в мероприятии, организованном Айнаром Шлесерсом на набережной возле Рижского замка. Среди спикеров было несколько основателей партии Шлесерса "Латвия на первом месте".

О том, что это видео и эти передачи снимались в одном месте, говорят одинаковые трещины в кирпичных стенах и другие моменты.

Вопрос De Facto о том, где находится студия, сильно разозлил бизнесмена Арнольда Бабриса, который неоднократно призывал к акции протеста 18 сентября на набережной. Он выругался по телефону и угрожал журналистам трибуналом.

О своей передаче не хотел много рассказывать и Мамыкин: "Пишите, что хотите, в своей газете. Это мое личное дело. Я делаю это только из своих собственных ресурсов. И вообще я не хочу с вами разговаривать". Также Мамыкин, который записал обращение к президенту на русском языке, не ответил на вопрос, поддерживает ли он новообразованную партию Шлесерса.

Пудникс согласился поговорить с De Facto, однако он не назвал локацию студии, чтобы уберечь ее владельца от ненужной огласки.

О других передачах он не знает, с их авторами лично не знаком. По словам Пудникса, он создает свою передачу бесплатно, выбирает людей, которым не дают слова на телевидении, ему разрешается бесплатно пользоваться помещением, а распространять материалы помогают сайты и аккаунты, объединяющие коронавирусных скептиков, такие как Brīvības platforma и Gaismas tīmeklis.

Музыкант утверждает, что его пытались привлечь несколько новых партий, но он не поддерживает ни одну из них.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) обращает внимание на различные интернет-передачи, поскольку при соответствии ряду характеристик они должны считаться услугой по запросу и быть зарегистрированы как электронные средства массовой информации. Из перечисленных выше программ, возможно, нужно зарегистрировать одну - видеораздел на сайте Василевскиса.

"Мы видим, что регулярно публикуются передачи, похожие на телевизионные, собираются пожертвования. Этот контент, кажется, нацелен на широкую публику, поскольку он продвигается в Facebook. Я бы сказал, что раздел "видео" на этом веб-сайте тоже будет оцениваться, не является ли это услугой по запросу", - говорит член правления NEPLP Иева Калдерауска.