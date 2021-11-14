Премьер-министр Польши требует от НАТО конкретных действий

Согласно 4-й статье Вашингтонского договора, любое государство-член НАТО может запросить консультации с другими государствами-членами, если оно считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

"Мы обсуждаем с Латвией и, в частности, Литвой, активировать ли 4-ю статью соглашения НАТО", - сказал он агентству PAP.

"Для нас недостаточно выразить общественную озабоченность. Теперь нам нужны конкретные шаги со стороны всего альянса", - добавил политик.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

Однако в понедельник, 8 ноября, мигранты из Беларуси предприняли массовые попытки проникнуть на территорию Польши.

ЕС обвинил минский режим в стремлении отомстить за поддержку белорусской оппозиции и за санкции против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.

Моравецкий сообщил PAP, что лидеры ЕС обсудят новые санкции против Минска.

"Мы обязательно обсудим дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы", - сказал премьер.

Он также подтвердил обязательство ЕС по софинансированию строительства пограничного заграждения на внешней границе блока.

Между тем, PAP сообщает, что все нелегальные иммигранты, которым удалось проникнуть на территорию Польши в субботу вечером, были схвачены и возвращены на границу.

Один польский сотрудник полиции был доставлен в больницу после того, как во время столкновения нелегальный иммигрант бросил в него камнем.