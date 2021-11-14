Вс, 14.11.2021
Лукашенко хотел отомстить Латвии за жесткие действия во время чемпионата по хоккею, за санкции, но, как мы видим, этот план изменился. Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
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Премьер-министр Польши требует от НАТО конкретных действий

ФОТО: EPA/Scanpix

НАТО должно предпринять "конкретные шаги" для разрешения миграционного кризиса на границе с Беларусью, заявил в воскресенье, 14 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, добавив, что Варшава, наряду с Литвой и Латвией, может потребовать консультаций в соответствии с 4-й статьей соглашения альянса, сообщает Reuters.

Согласно 4-й статье Вашингтонского договора, любое государство-член НАТО может запросить консультации с другими государствами-членами, если оно считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

"Мы обсуждаем с Латвией и, в частности, Литвой, активировать ли 4-ю статью соглашения НАТО", - сказал он агентству PAP.

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"Для нас недостаточно выразить общественную озабоченность. Теперь нам нужны конкретные шаги со стороны всего альянса", - добавил политик.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима белорусского диктатора Александра Лукашенко в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

Однако в понедельник, 8 ноября, мигранты из Беларуси предприняли массовые попытки проникнуть на территорию Польши.

ЕС обвинил минский режим в стремлении отомстить за поддержку белорусской оппозиции и за санкции против Беларуси в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.

Моравецкий сообщил PAP, что лидеры ЕС обсудят новые санкции против Минска.

"Мы обязательно обсудим дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы", - сказал премьер.

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Он также подтвердил обязательство ЕС по софинансированию строительства пограничного заграждения на внешней границе блока.

Между тем, PAP сообщает, что все нелегальные иммигранты, которым удалось проникнуть на территорию Польши в субботу вечером, были схвачены и возвращены на границу.

Один польский сотрудник полиции был доставлен в больницу после того, как во время столкновения нелегальный иммигрант бросил в него камнем.

Станислав Жарин, пресс-секретарь координатора польской разведки, сообщил в Twitter, что белорусские строительные компании привозят камни и щебень на грузовиках на границу.


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