Сертификат Covid-19 не предъявили 6 депутатов Сейма. Двое уже исправились

Среди этих депутатов были Алдис Гобземс ("Закон и порядок"), который, по информации из социальных сетей, переболел коронавирусом, Карина Спруде ("Закон и порядок"), Валерий Никонов ("Согласие"), подозреваемый в шпионаже парламентарий Янис Адамсонс, который находится под стражей и не участвует в работе Сейма, Юлия Степаненко (LPV) и представитель Национального объединения Роман Наудиньш.

С тех пор Гобземс и Спруде "исправились" - они предоставили необходимые документы комиссии парламента.

Заседание комиссии уже закончилось, но депутаты проинформировали ее участников до внеочередного заседания Сейма.

Гобземс прислал комиссии свой сертификат о перенесенном Covid-19. Политик по-прежнему отказывается вакцинироваться, утверждая, что ему не позволяет это сделать здоровье и возраст. Гобземс считает запрет участвовать в заседаниях "фашистским".

Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле сообщила, что сегодня утром она получила от Степаненко отрицательный результат теста на Covid-19 и подтверждение на участие в сегодняшнем заседании Сейма, если это возможно.

Однако законом установлено, что отрицательный результат теста считается годным для работы в Сейме, если он сопровождается заключением медицинского консилиума о том, что человек не может вакцинироваться.

Депутат Алдис Адамович (JV) спросил, имеет ли депутат право участвовать в работе Сейма, если вакцинация была проведена вчера или сегодня утром, на что получил отрицательный ответ. Руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере отметила, что в законе четко прописаны документы, на основании которых депутат сможет участвовать в работе парламента с 15 ноября. Если такого документа нет, значит, нет и соответствующих прав, подчеркнула Мейстере.

Закон предусматривает, что депутат должен представить сертификат мандатной комиссии, после чего комиссия соберется, чтобы объявить о нем Сейму на следующем пленарном заседании. Только после этого конкретный депутат сможет продолжить свою работу в парламенте.

Председатель комиссии поинтересовалась на заседании, нужно ли упоминать имена депутатов на заседании Сейма или достаточно указать их число, на что был получен ответ, что "мистическое число" не идентифицирует лиц, которые не имеют права участвовать в заседании, и что общественность имеет право знать, чем занимаются депутаты, не участвующие в работе Сейма.

Как уже сообщалось, 12 ноября Сейм в окончательном чтении принял закон "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и депутатов дум самоуправлений", предусматривающий, что непривитым или не переболевшим Covid-19 депутатам с 15 ноября будет запрещено участвовать в заседаниях Сейма, его комиссий и других институций парламента.

Если первоначально законопроектом предусматривалось, что непривитым депутатам не разрешается участвовать в очных заседаниях, то теперь запрещено участвовать и в дистанционных.

Депутату, не имеющему права участвовать в работе Сейма, приостанавливается выплата ежемесячной заработной платы и компенсаций. Выплата ежемесячной заработной платы и компенсаций депутату Сейма возобновляется со дня, когда депутат представит мандатной комиссии сертификат Covid-19.