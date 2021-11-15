Маникюр, педикюр, парикмахер снова разрешены. Но не всем

QR-код - обязателен!

Все сотрудники салонов, мастера и клиенты должны предъявить действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. То есть у всех должен быть действующий QR-код.

Теперь мастер не может принимать непривитых клиентов, даже, если в помещении он с ними один на один.

Сам специалист также должен иметь QR-код.

Если поставщик косметических услуг еще не завершил процесс вакцинации, то обязан делать тесты.

Те, кто начал вакцинацию до 15 ноября и получат свидетельство о вакцинации не позднее 15 декабря 2021 года, могут продолжить свою работу, проводя регулярные тесты (с 72-часовыми интервалами) на Covid-19.

Так они получат соответствующий сертификат отрицательного теста.

*Внимание! Расходы на тесты покрывает работник, если нет иной договоренности с работодателем.

Другие правила

Поставщик услуг должен обеспечить не менее 15 кв. м общедоступной площади помещений на одно лицо. При получении услуг все должны правильно пользоваться масками для лица и соблюдать остальные требования безопасности (маску не надо надевать только в том случае, если при получении услуги это невозможно).

Между местами обслуживания клиентов должно быть расстояние в 3 метра, а между отдельными посетителями и домохозяйствами - 2 метра.

Все услуги - только по предварительной записи.

Время работы с 6:00 до 21:00.

Как быть с детьми?

Поток посетителей с детьми должен быть отделен от других клиентов во времени или пространстве.

Дети до 12 лет могут получать косметические услуги без QR-кода, но у сопровождающего лица должен быть действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Дети старше 12 лет должны иметь сертификат об отрицательном тесте за последние 72 часа (действителен и школьный тест). В этом случае у сопровождающего лица должен быть действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

*Внимание! Мастер или сотрудник салона перед предоставлением услуги должен проверить сертификат клиента, загрузив специальное приложение (Covid19Verify) на свой мобильный телефон (или планшет), где можно отсканировать QR-код сертификата, или открыв веб-сайт, на котором можно проверить сертификат, отсканировав его QR-код: https://covid19sertifikats.lv/verify.