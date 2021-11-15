Заболеваемость Covid-19 в Латвии сократилась еще на треть

На прошлой неделе, с 8 по 14 ноября, количество новых случаев Covid-19 снизилось на треть, или на 32,9%. Во время локдауна, который начался 21 октября, кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 1463,3 до 1114,6.

Количество стационарных больных уменьшилось на 7,9% за последние 12 дней. В больницы ежедневно попадают в среднем 119 человек. В то же время количество пациентов с тяжелым заболеванием в стационарах увеличилось на 6,6%. В целом 16,3% всех пациентов с Covid-19 в больницах находятся в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе в день проводилось в среднем 13 523 теста на Covid-19 по сравнению с 20 041 неделей ранее, в среднем ежедневно регистрировалось 1217 новых случаев, что на 595 меньше, чем раньше.

Из всех проведенных тестов 25% или 23 864 теста были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 75% или 70 800 тестов - с остальной частью населения. Из положительных случаев Covid-19 6% или 585 инфицированных были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 94% или 8 516 - с остальным населением.

Уровень репродукции вируса упал до 0,75 на прошлой неделе по сравнению с 0,8 неделей ранее.

Снижение наблюдается во всех возрастных группах и во всех регионах Латвии, однако более высокие показатели остаются в Латгале и Видземе.

Среди инфицированных на прошлой неделе 5671 человек не были вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации (67%), а 2845 человек (33%) были вакцинированы.