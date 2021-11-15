Депутат от Нацобъединения привился не утвержденной в ЕС вакциной

Наудиньш пояснил, что привит вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения, которой нет в Латвии. Он обосновал свои действия тем, что каждый имеет право выбирать, какой вакциной делать прививку.

По словам депутата, теперь ему нужно скорректировать свой прививочный статус, чтобы получить цифровой сертификат ЕС.

Какой именно вакциной прививался Наудиньш, он не сказал.

Наудиньш выразил надежду, что его вакцина будет признана в Латвии, но ожидает бюрократического процесса. Он раскритиковал скорость, с которой было принято решение обязать депутатов иметь сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

"В пятницу закон был принят очень поспешно, а в понедельник меня уже исключили из заседания",

- возмущенно заявил Наудиньш, добавив, что, по его мнению, депутатам должен быть предоставлен переходный период.

Наудиньш добавил, что вакцинировался до принятия закона, также он выразил сожаление, что не смог сделать это летом по состоянию здоровья. По его словам, в связи с его здоровьем возник вопрос, можно ли вообще делать прививку, и Наудиньш выбрал подходящую вакцину "другого типа".

Депутат критически высказался и об общей политике вакцинации в стране, назвав ее недемократичной и хаотичной. Он считает, что случай оппозиционного депутата Владимира Никонова ("Согласие") также недопустим, так как завтра Никонов делает вторую прививку, но не может приступить к своим обязанностям, так как еще не получил цифровой сертификат.

Наудиньш отметил, что Латвия - единственная страна в мире, где принято решение об исключении депутатов парламента, не имеющих ковид-сертификата.

Как сообщалось, четыре депутата Сейма не предъявили сегодня, 15 ноября, в мандатную комиссию Сейма сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.