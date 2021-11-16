Pfizer, BioNTech и Moderna зарабатывают 1000 долларов каждую секунду

Между тем, согласно исследованию, охват вакцинацией в бедных странах мира остается низким.

По оценкам организации, три компании получат в этом году совокупную прибыль до налогообложения в размере 34 миллиардов долларов, что равноценно более чем 1000 долларам в секунду, 65 000 долларам за минуту или 93,5 миллиона долларам в день.

Исследование показало, что компании продавали большую часть разработанных ими вакцин против Covid-19 в богатые страны, в то время как страны с низким уровнем доходов не получали должного внимания.

"Абсурдно, что всего несколько компаний зарабатывают миллионы долларов каждый час, в то время как только 2% людей в странах с низким уровнем дохода полностью вакцинированы от коронавируса", - отмечает People's Vaccine Alliance.

Организация сообщает, что Pfizer и BioNTech предоставили менее 1% от общего объема поставок вакцин в страны с низким уровнем доходов, в то время как Moderna поставила только 0,2%.

Действия этих трех компаний отличается от действий AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые поставляли свои вакцины на некоммерческой основе.