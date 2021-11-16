Вт, 16.11.2021
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Янис Айзбалтс

Pfizer, BioNTech и Moderna зарабатывают 1000 долларов каждую секунду

ФОТО: Shutterstock

Согласно исследованию People's Vaccine Alliance, благодаря разработанным вакцинам против Covid-19 фармацевтические компании Pfizer, BioNTech и Moderna зарабатывают в общей сложности более 1000 долларов (874 евро) в секунду, пишет AFP. 

Между тем, согласно исследованию, охват вакцинацией в бедных странах мира остается низким.

По оценкам организации, три компании получат в этом году совокупную прибыль до налогообложения в размере 34 миллиардов долларов, что равноценно более чем 1000 долларам в секунду, 65 000 долларам за минуту или 93,5 миллиона долларам в день.

Исследование показало, что компании продавали большую часть разработанных ими вакцин против Covid-19 в богатые страны, в то время как страны с низким уровнем доходов не получали должного внимания.

"Абсурдно, что всего несколько компаний зарабатывают миллионы долларов каждый час, в то время как только 2% людей в странах с низким уровнем дохода полностью вакцинированы от коронавируса", - отмечает People's Vaccine Alliance.

Организация сообщает, что Pfizer и BioNTech предоставили менее 1% от общего объема поставок вакцин в страны с низким уровнем доходов, в то время как Moderna поставила только 0,2%.

Действия этих трех компаний отличается от действий AstraZeneca и Johnson & Johnson, которые поставляли свои вакцины на некоммерческой основе.

People's Vaccine Alliance также отмечает, что, несмотря на получение более 8 миллиардов долларов государственного финансирования, компании Pfizer, BioNTech и Moderna не ответили на призывы к передаче технологий разработки вакцин производителям в странах с низким и средним уровнем доходов, что значительно улучшило бы поставки, снизило цены и спасло миллионы жизней.


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