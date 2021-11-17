Министр здравоохранения Павлютс рассказал, как это - растить близнецов

"У меня есть мои дети, у нее есть ее дети, а теперь у нас есть наши дети. Классическая ситуация. Самое веселое впереди. Вместе у нас шестеро детей, в повседневной жизни будет четверо, потому что два моих мальчика от первого брака находятся в Брюсселе с их матерью, но когда-нибудь они вернутся", - сказал политик.

Павлютс рассказал, что этим летом жена подарила ему мальчика и девочку, но это не идентичные близнецы, они отличаются не только характером, но и внешностью: "Мальчик больше похож на меня, а девочка больше по линии Элины. Когда один плачет, второй спокоен. Нет такого, что второй подхватывает. Может быть, это изменится, но, надеюсь, нет. Сейчас такого нет, что оба впадают в отчаяние одновременно".

К счастью, никто не лезет с советами к родителям близнецов, но Даниэль получил лаконичные советы по воспитанию сразу двух детей от министра образования и науки Латвии Аниты Муйжниеце, которой повезло с мальчиками-близнецами.

Что касается того, как совместить воспитание близнецов с политикой, министр говорит, что это не безумие - они спят относительно хорошо, но с перерывами - во время этих перерывов папа часто бросается на помощь: "Я не могу жаловаться, что не спал, но я понимаю, что это значит. Было бы здорово поспать непрерывно семь или восемь часов".