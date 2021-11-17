Нет сертификата: в Минсообщения от работы отстранены два человека, в RNP - 44

За последние две недели охват вакцинацией в RNP увеличился с 90% до 94%, что в компании обозначают как "почти отличный результат". Однако 44 сотрудника отстранены от работы без выплаты заработной платы. Еще несколько десятков работников находятся на больничном или в отпуске, и вопрос об их отстранении будет решаться после их возвращения на работу.

Руководство RNP подчеркивает, что мотивировало своих сотрудников к вакцинации, в том числе организовало на рабочих местах своих сотрудников выездную вакцинацию и специализированные лекции. Компания заявляет, что совокупные меры принесли свои плоды.

С начала режима чрезвычайного положения на работу в RNP было принято 26 сотрудников. В настоящее время имеется 290 вакансий в различных группах должностей, включая должности отстраненных сотрудников. Чтобы обеспечить непрерывность своих услуг, на которую в значительной степени влияет как заболеваемость Covid-19 среди работников, так и недостаточный охват вакцинацией в их среде, компания внедрила очень строгие меры эпидемиологической безопасности, проверки всех работающих в очном режиме сотрудников, а также реструктуризацию работы. Параллельно организуются специальные акции поддержки дворников.

"Государственная политика по введению обязательной вакцинации в государственном секторе логична и принесет пользу обществу в целом в долгосрочной перспективе. Нехватку сотрудников мы компенсируем новыми сотрудниками и более широким использованием технических средств", - поясняет председатель правления RNP Рональд Нейманис.

В переходный период компания реализовала добровольную мобилизацию сотрудников всех структурных подразделений для оказания помощи в уборке общих и прилегающих к домам клиентов территорий. Первая подобная акция поддержки прошла 13 ноября, когда за работы по уборке взялись 140 сотрудников офиса RNP, в том числе руководство компании.

"Пандемия, вызванная Covid-19, никого не щадит, но и работа от нее не останавливается. Мы действительно рады, что способны работать так сплоченно", - утверждает Нейманис.

В настоящее время RNP тщательно анализирует возможности приема на работу только вакцинированных сотрудников, а также рассматривает возможные изменения в форме предоставления услуг путем внедрения механизированных решений для компенсации нехватки рабочей силы. В число этих 44 сотрудников входят люди различных профессий. Наиболее ощутима нехватка кадров скажется на услугах по уборке, поскольку пропорционально разделению по группам профессий основную часть отстраненных составляют именно дворники.

Как уже сообщалось, убытки RNP в прошлом году составили 4,6 миллиона евро. Оборот компании также снизился на 13% и составил 55,6 млн евро.

В Минсообщения отстранены два сотрудника

По причине отсутствия сертификата о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании в Министерстве сообщения отстранены от работы без сохранения заработной платы двое сотрудников, сообщили в министерстве.

В настоящее время Министерство сообщения насчитывает 161 сотрудника.