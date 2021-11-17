Нет сертификата: в Минсообщения от работы отстранены два человека, в RNP - 44
В принадлежащем Рижскому самоуправлению Rīgas namu parvaldnieks (RNP) отстранены от работы 44 сотрудника без сертификата Covid-19, сообщили на предприятии.
В принадлежащем Рижскому самоуправлению Rīgas namu parvaldnieks (RNP) отстранены от работы 44 сотрудника без сертификата Covid-19, сообщили на предприятии.
За последние две недели охват вакцинацией в RNP увеличился с 90% до 94%, что в компании обозначают как "почти отличный результат". Однако 44 сотрудника отстранены от работы без выплаты заработной платы. Еще несколько десятков работников находятся на больничном или в отпуске, и вопрос об их отстранении будет решаться после их возвращения на работу.
С начала режима чрезвычайного положения на работу в RNP было принято 26 сотрудников. В настоящее время имеется 290 вакансий в различных группах должностей, включая должности отстраненных сотрудников. Чтобы обеспечить непрерывность своих услуг, на которую в значительной степени влияет как заболеваемость Covid-19 среди работников, так и недостаточный охват вакцинацией в их среде, компания внедрила очень строгие меры эпидемиологической безопасности, проверки всех работающих в очном режиме сотрудников, а также реструктуризацию работы. Параллельно организуются специальные акции поддержки дворников.
"Государственная политика по введению обязательной вакцинации в государственном секторе логична и принесет пользу обществу в целом в долгосрочной перспективе. Нехватку сотрудников мы компенсируем новыми сотрудниками и более широким использованием технических средств", - поясняет председатель правления RNP Рональд Нейманис.
В переходный период компания реализовала добровольную мобилизацию сотрудников всех структурных подразделений для оказания помощи в уборке общих и прилегающих к домам клиентов территорий. Первая подобная акция поддержки прошла 13 ноября, когда за работы по уборке взялись 140 сотрудников офиса RNP, в том числе руководство компании.
В настоящее время RNP тщательно анализирует возможности приема на работу только вакцинированных сотрудников, а также рассматривает возможные изменения в форме предоставления услуг путем внедрения механизированных решений для компенсации нехватки рабочей силы. В число этих 44 сотрудников входят люди различных профессий. Наиболее ощутима нехватка кадров скажется на услугах по уборке, поскольку пропорционально разделению по группам профессий основную часть отстраненных составляют именно дворники.
Как уже сообщалось, убытки RNP в прошлом году составили 4,6 миллиона евро. Оборот компании также снизился на 13% и составил 55,6 млн евро.
В Минсообщения отстранены два сотрудника
По причине отсутствия сертификата о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании в Министерстве сообщения отстранены от работы без сохранения заработной платы двое сотрудников, сообщили в министерстве.
В настоящее время Министерство сообщения насчитывает 161 сотрудника.
Как сообщалось, работники публичного сектора, которые начали курс вакцинации до 15 ноября, но еще не получили действующий сертификат Covid-19, смогут продолжить работу удаленно или в очном режиме. Крайний срок для получения сертификата для этих лиц установлен 15 декабря текущего года.