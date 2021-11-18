"Сертификатика не найдется?". Купить фальшивку можно в любой точке мира

Сообщения об очередном задержанном, который продал или купил фальшивый сovid-сертификат — это верхушка айсберга. Пандемия породила растущий на глазах черный рынок. Еще вчера под подозрением были только медики, сегодня сертификатами торгуют наркодилеры, а турагенты предлагают вместе с путевкой купить отрицательный ПЦР-тест. И каждый новый скачок спроса на такие услуги связан, в первую очередь, с политикой государств. RUS TVNET проанализировал мировые СМИ и рассказывает, каков реальный масштаб проблемы.

Самое главное Не только сертификаты: купить можно даже медотвод

Не только медики: торгуют и наркодилеры, и соцработники, и турагенты

Цены: от 20 до 400 евро

Закон: где-то до 10 лет, где-то вообще не преступление

Причины: спрос подскакивает на фоне политической риторики



Компания Check Point Research (CPR), занимающаяся кибербезопасностью, исследует даркнет и регулярно публикует отчеты о нелегальной торговле ковид-сертификатами в "теневом интернете". По данным CPR, расширяется и сам черный рынок сертификатов, и его география.

На сегодняшний день поддельный документ о вакцинации продают в 29 странах, 9 из которых вышли на этот рынок недавно — это Австрия, Бразилия, Латвия, Литва, Мальта, Португалия, Сингапур, Таиланд, ОАЭ. Кроме того, зафиксированы предложения купить сертификат вакцинации для США, Пакистана и Индонезии. Большинство подделок, по словам CPR, на сегодняшний день поступает из Европы.

"В ассортименте": QR-коды, ПЦР-тесты и даже медотвод

Три самых популярных "продукта" — это по-прежнему сертификат о пройденной вакцинации, документ о перенесенном заболевании и отрицательный ПЦР-тест.

Последние продают не только в даркнете. Так, в Манчестере турагент предлагал поддельные результаты теста вместе с путевками — так что понятие "все включено" заиграло новыми красками. А в Париже, в аэропорту Шарль де Голля, в этом месяце задержали группу лиц, продававших отрицательные результаты теста вылетающим пассажирам. Изначально они предлагали услуги упаковки багажа, но когда из-за пандемии поток туристов резко сократился, предприниматели нашли менее легальный способ дохода.

Канада шагнула еще дальше — там появились сомнительные медотводы, когда в документе указаны причины, не являющиеся противопоказаниями для вакцинации. Например, у одного из пациентов среди причин медотвода значились "психосоциальные условия".

Наркодилеры, медики, соцработники

Меняются методы и технологии, которые используют мошенники. Так, сотрудники CPR нашли чат-бота, который бесплатно генерирует отрицательный результат ПЦР-теста: можно ввести свои данные и автоматически получить pdf-файл, "подтверждающий" у вас отсутствие вируса.

Еще одно ноу-хау мошенников — это подделка сайта европейской базы данных вакцинированных, European Center for Disease Prevention and Controls. Так, покупатель сертификата по итогам сделки получает QR-код, куда встроена ссылка на сайт-двойник. Невзыскательный человек не отличит подмены и удовлетвориться тем, что увидит свою фамилию на липовом сайте.

Во Франции погоня за ковид-сертификатами вышла на новый уровень: мошенники взламывают аккаунты врачей — их учетные записи в службах здравоохранения. Так, один из мошенников, получив доступ к онлайн-аккаунту врача, "выдал" 55 фальшивых документов, рассказывает The Guardian. Врач из Марселя сообщил, что был взломан аналогичным образом, а другие говорили о попытках взлома.

В Ирландии торговлей сертификатами занимаются наркодилеры, утверждает издание Irish Times.

В издании France24 прогремела история о девушке, купившей сертификат, а потом заболевшей ковидом. Так, она рассказала, как передала деньги под покровом ночи, а через три дня получила по WhatsApp медицинский документ.

По ее словам, подруга посоветовала ей человека из службы социального обеспечения, который может продать сертификат. После того, как она добавила его контакты в Snapchat, к ней стали добавляться другие люди — она получила как минимум 10 других предложений "дружбы" от сотрудников правительственных учреждений до врачей, также предлагавших купить сертификат у них.

"Когда вы начинаете искать их, они повсюду", — сказала она о поставщиках поддельных медицинских паспортов, добавив, что некоторые из них просили ее "сфотографировать" их в реальном времени, "чтобы убедиться, что я не полицейский или что-то в этом роде", прежде чем принять ее запрос о дружбе.

Медики из регионов

Схема с врачом, который "пошел навстречу пациенту", по-прежнему остается популярной: большинство историй о "сертификатных делах", которые попадают в СМИ, связаны все-таки с медиками, преимущественно в малых городах и регионах.

Например, в одном из регионов Греции на подозрения навело количество привитых: в районе, где проживает всего 6000 жителей, вакцинировались 40 тысяч человек.

Похожий случай был и в Германии — бдительные жители баварского города обратили внимание, что у одного из семейных врачей выросли небывалые очереди, причем пациенты, судя по номерам машин, приезжали со свей Германии. Полиция в ходе расследования обнаружила, что медик действительно выдал сотню свидетельств о вакцинации.

Схема получения сертификата в Германии отличается от латвийской. Так, если прививка была сделана у семейного врача (а не в центре вакцинации), то информация вносится в паспорт прививок — и уже предъявляя эту книжечку фармацевту, человек получает QR-код.

Подтверждением о том, что вакцинация пройдена, служит печать и подпись врача, а также наклейка с названием вакцины. Все это легко подделывается и продается в интернете.

"Заказ с печатью - уже доступен - занимает 1-3 дня. Мы предоставим вам сертификат, штамп, наклейку BioNTech или Astra и подпись на штампе. Два сертификата стоят 150 евро", — такие предложения можно найти в Telegram-каналах, сообщает немецкая телекомпания MDR.

Причем QR-код не является обязательным для предъявления (если речь об ограничениях и "зеленых зонах") — можно показать бумажный "паспорт прививок" и по нему пройти.

Что почем?

По оценкам CRP, диапазон цен на сертификаты составляет от 85 до 200 долларов США. Продавцы предлагают связаться с ними через Telegram, WhatsApp или электронную почту, а платежи могут быть переведены через PayPal и криптовалюту.

Цены, о которых идет речь в открытых источниках, обычно крутятся вокруг 200-400 евро.

В Бордо летом были арестованы медработники, продававшие сертификаты за 80-150 евро. Девушка из Парижа, которая потом заболела ковидом, платила посреднику 250 евро.

Ирландские наркодилеры продают "паспорт вакцинации" за 350 евро. В Женеве недавно была задержана группа лиц, торговавшая сертификатами за 400 швейцарских франков (около 380 евро). В Германии, по словам СМИ, жители платят в среднем по 350 евро.

Самая большая сумма, упоминаемая в СМИ — 400 евро: столько жители Греции платили медикам за фиктивную вакцинацию.

Самые дешевые сертификаты нашлись в королевстве Лесото — там, по данным The Guardian, документ стоит всего 20 фунтов стерлингов. При этом с 1 ноября сертификаты Лесото признаются в Великобритании.

Предыдущая громкая афера с вакцинами в Лесото была как раз противоположного характера: медработники почти за те же деньги (19 фунтов) предлагали привиться вне очереди, когда только-только поступили первые партии, и вакцинация была доступна для целевых (наиболее уязвимых) групп.

Правосудие с пробелами

Правосудие в разных юрисдикциях по-разному оценивает торговлю ковид-сертификатами. Где-то продавцы попадают под закон, связанный с мошенничеством, где-то проходят по коррупционным статьям. В некоторых странах (например, в Ирландии) в уголовное право вводятся новые преступления — заключающиеся в использовании поддельного сертификата.

Меры пресечения, соответственно, тоже отличаются. В Ирландии за преступления, связанные с мошенничеством, можно получить до 10 лет лишения свободы. А новый закон о запрете на пользование подделкой карается штрафом до 2 тысяч евро.

Во Франции медработник может схлопотать до трех лет тюрьмы и штраф до 45 тыс евро, а тот, кто купил, отделается 2 тыс евро. Компании дельцов из парижского аэропорта, которые переквалифицировали упаковку багажа в торговлю отрицательными результатами тестов, предъявлены обвинения в подделке документов и соучастии в мошенничестве. Им грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 375 тыс евро.

Но интереснее всего в Германии. В Бундестаге последний месяц говорят о необходимости ввести серьезную уголовную ответственность за поддельный COVID-сертификат. В частности, предлагают давать медикам до 2 лет тюрьмы, а если речь о махинациях в крупных масштабах, то и все 10 лет без возможности откупиться штрафом.

О таких мерах заговорили после решения окружного суда Оснабрюка, который в октябре оправдал мошенников из-за "пробела в уголовном праве". Так, по немецким законам фальсификация документов карается уголовным законом, если липовый документ предъявлен органу власти или страховой компании. Поскольку в основном купленные сертификаты показывают фармацевту (чтобы получить QR-код) или в барах и ресторанах, то к обладателю фальшивой прививки не может быть претензий.

Политика властей стимулирует черный рынок

Сегодня, по мнению CPR, поддельные сертификаты предлагают уже 10 000 поставщиков — что означает 10-кратное увеличение. Такой рост аналитик связи CPR связывают с политикой государств в отношении вакцинации: по сути, это она стимулирует этот рынок.

Так, после объявления Байдена о мандате на вакцинацию, цены на липовые сертификаты в даркнете удвоились, а количество подписчиков Telegram-групп, где предлагают подобные услуги, выросло в 10 раз.