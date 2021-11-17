Квартира площадью 199 квадратных метров была приватизирована 4 сентября 2121 года. Половину квартиры в свою собственность получила Поклонская, а вторую половину - ее 16-летняя дочь Анастасия.

Как выяснили IStories, квартира находится в жилом комплексе, называемом "Сталинской дачей".

Этот дом связан с управлением администрации президента РФ. В нем находятся служебные квартиры работников управления. Часть из них чиновники приватизировали.

Как отмечают IStories, чтобы российский чиновник получил служебную квартиру, особая комиссия должна признать, что квартира этому человеку действительно необходима, кроме того, этого человека нужно вписать в очередь на улучшение условий жилья.

Чтобы соответствовать требованиям на очередь на получение квартиры, соответствующий чиновник должен жить в квартире, площадь которой не превышает 15 квадратных метров на члена семьи.

Согласно задекларированным данным, Поклонская за последние шесть лет заработала в целом 25,5 миллиона рублей (309 000 евро).

До оккупации Крыма Россией Поклонская была гражданкой Украины и работала в прокуратуре Украины. После того, как Россия оккупировала Крым, Поклонская стала работать в пользу оккупационных властей и была назначена главным прокурором Крыма.

С 2016 по 2021 год она была депутатом Госдумы РФ.