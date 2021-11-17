В Техасе создадут целый поселок распечатанных домов

Примерно 1,6 миллиарда человеr по всему миру живут в квартирах недостаточного размера или уровня комфорта, в свою очередь у 100 миллионов жителей планеты дома нет вообще, говорится в сообщении ООН.

Вместе с грозящим влиянием климатических изменений на комфорт жизни речь шла и о жилищном кризисе,

или, проще говоря, катастрофической нехватке жилого пространства, пишет британский портал TimeOut.

ФОТО: Facebook/ Bjarke Ingels Group

Поэтому самые известные архитекторы мира думают о том, как построить миллионы новых квартир, не потратив при это все мировые ресурсы.

Датский архитектор Бьярк Ингелс из "звездного бюро" BIG в сотрудничестве со строительными предприятиями ICON и Lennar предложил решение - 3D-дома, которые в отличие от традиционных построек можно легко и быстро возводить.

Амбициозная цель архитектора - построить таким способом целый 3D-поселок, что станет крупнейшим проектом такого типа в мире.

Техасское предприятие ICON создало устройство-принтер "Вулкан", которое может распечатывать и соединять каркасы домов с помощью роботов и программного обеспечения.

ФОТО: Facebook/ Bjarke Ingels Group

Основное соображение для такого шага - по сравнению с традиционными методами строительства такой принтер потребляет меньше энергии, обеспечивая при этом равноценное качество.

ICON утверждает, что эти дома будут также более прочны и энергоэффективны.