В Техасе создадут целый поселок распечатанных домов
В штате Техас создается новый поселок частных домов, в котором все 100 конструкций зданий созданы с помощью уникального 3D-принтера.
В штате Техас создается новый поселок частных домов, в котором все 100 конструкций зданий созданы с помощью уникального 3D-принтера.
Примерно 1,6 миллиарда человеr по всему миру живут в квартирах недостаточного размера или уровня комфорта, в свою очередь у 100 миллионов жителей планеты дома нет вообще, говорится в сообщении ООН.
или, проще говоря, катастрофической нехватке жилого пространства, пишет британский портал TimeOut.
Поэтому самые известные архитекторы мира думают о том, как построить миллионы новых квартир, не потратив при это все мировые ресурсы.
Датский архитектор Бьярк Ингелс из "звездного бюро" BIG в сотрудничестве со строительными предприятиями ICON и Lennar предложил решение - 3D-дома, которые в отличие от традиционных построек можно легко и быстро возводить.
Техасское предприятие ICON создало устройство-принтер "Вулкан", которое может распечатывать и соединять каркасы домов с помощью роботов и программного обеспечения.
Основное соображение для такого шага - по сравнению с традиционными методами строительства такой принтер потребляет меньше энергии, обеспечивая при этом равноценное качество.
ICON утверждает, что эти дома будут также более прочны и энергоэффективны.
Детализованный план будущего поселка Остин и его дизайн будут опубликованы в 2022 году, в свою очередь у строителей уже ранее был опыт со строительством квартала с четырьмя домами в восточной части Остина, которые мгновенно были зарезервированы.