В Айзупской основной школе в этом учебном году не было ни одного урока истории

Сейчас Айзупская основная школа украшена к празднику. В честь дня рождения Латвии ученики прикрепили красно-бело-красные ленточки. Однако настоящего урока истории в этом учебном году так и не было, так как

прошлая учительница, для которой Айзупе было вторым местом работы, от совместительства летом отказалась. Школьники этому не рады.

Школа находится всего в нескольких километрах от Елгавы. Сюда можно попасть даже на городском автобусе, однако хорошее географическое местоположение на этот раз не помогло найти учителя истории.

"Почему - трудно сказать. Мы действительно обзвонили как елгавские школы, так и в Добельском крае. Заместитель директора даже в Бауску звонила. Мы и с факультетом Латвийского университета связались. Действительно пробовали самые разные возможности. Может быть, проблема в том, что у нас есть несколько параллельных классов, поэтому у нас это 11 контактных часов, которые в один день взять нельзя", - говорит Зане Ланге, директор Айзупской основной школы.

В Добельском и Бауском краях, а также в Елгаве учителя истории есть, да и с преподавателями по другим предметам таких больших проблем нет. Однако руководители отделов образования не удивляются, что учителя не готовы браться еще за какую-то работу. "Нет, историей и социальными знаниями все обеспечены. Мы можем дискутировать по поводу того, насколько у учителей высокая нагрузка и сколько у них времени работать с детьми индивидуально, но история обеспечена", - признает Гунта Ауза, руководитель управления образования Елгавы.

Как в телефонном разговоре пояснила профессор Линда Данейла, это не сюрприз, так как в прошлом году Латвийский университет выдал дипломы всего двум учителям истории,

и проблема уже не только с нехваткой учителей истории.

"Люди из самоуправлений, директора школ, руководители образовательных управлений пишут нам и просят - дайте учителей, хотя бы на практику! Мы уже не можем дать то, чего у нас нет. Над какими-то механизмами мы сейчас думаем, но да, такова тенденция. Это ужасная тенденция. Я понимаю, что сейчас волнует история, но это касается не только истории", - отметила Линда Данейла, представитель Латвийского университета.

Однако сейчас у Айзупской основной школе появилась надежда. На эмоциональную просьбу родителей в соцсетях отозваться преподавателей истории хотя бы для удаленных уроков отзывчивость была большой. Звонки были получены как из Вентспилса, так и от учительницы, которая сейчас живет в Литве.