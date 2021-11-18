Восемь вещей о "Вагнергейте", которые мы узнали из расследования Bellingcat*

28 минут, которые самолет должен был провести в воздушном пространстве Украины, должны были стать решающими: именно в это время самолет по замыслу спецслужбистов нужно было посадить в аэропорту "Борисполь".

Изначально, утверждает отчет Bellingcat, разрабатывались два сценария того, как заставить лайнер пойти на посадку именно там: по одному из них кому-то из пассажиров на борту должно было стать плохо, по другому - экстренную посадку нужно было объяснить угрозой взрыва на борту самолета.

Отчет утверждает, что в силу различных причин украинские спецслужбы решили следовать по второму сценарию: некто находящийся в минском аэропорту должен был позвонить в украинский центр контроля воздушного движения и сообщить о подслушанном им разговоре, в котором какие-то мужчины, враждебно относившиеся на Украине, говорили о теракте на борту самолета, следовавшего над ее территорией.

"Нет" сказал Ермак

Именно Баранецкий и Бурба, утверждается в отчете, прибыли в Офис президента накануне самой операции, запланированной на 25 июля, для последнего отчета по этому поводу.

Со ссылкой на слова Василия Бурбы в документе говорится, что президент не смог принять сотрудников спецслужб, поскольку был занят.

Ермак ФОТО: Getty Images

Тот же Бурба рассказал Bellingcat, что глава президентской администрации и права рука Зеленского Андрей Ермак предложил им отложить проведение спецоперации на неделю. Накануне Владимир Зеленский достиг договоренности о начале "большого перемирия" на Донбассе - оно должно было начаться 27 июля. Захват "вагнеровцев" в Киеве сорвет перемирие еще до его начала, - звучала аргументация президентского офиса.

Бурба якобы ответил, что такая задержка неизбежно насторожит как "вагнеровцев", так и спецслужбы России и Беларуси. Тогда, по словам Бурбы, не названные в отчете представители офиса президента, которые встречались со спецслужбистами, пытаясь пойти им навстречу, предложили отложить операцию хотя бы на четыре дня, чтобы перемирие на Донбассе хотя бы формально началось.

Руководители спецслужб предположили, что найти новые билеты (из Минска в Стамбул) может оказаться непросто, "но пообещали посмотреть, что можно сделать", говорится в отчете.

Уже на следующее утро, когда "вагнеровцы" выезжали из Москвы, украинским разведчикам все же удалось забронировать 33 новых билета на 30 июля, и Василий Бурба якобы доложил офису президента, что все идет по плану, хоть и с пятидневной задержкой.

Авторы расследования отмечают, что они не могли перепроверить по альтернативным источникам подробности разговоров, которые вели спецслужбисты в офисе президента Украины. Bellingcat добавляет, что офис президента оставил без ответа многочисленные просьбы расследователей прокомментировать описанные ими события.

Задержание в Беларуси

Однако, как известно, план все-таки был сорван. Bellingcat констатирует: утром 29 июля 2020 года всех "вагнеровцев", которые ждали своего отложенного отлета на венесуэльские прииски, арестовали белорусские силовики.