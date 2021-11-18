Минск: Лукашенко и Меркель договорились о решении миграционного кризиса. Германия это отрицает

"Только что прилетел самолет. В нем 431 человек", - сообщил "Интерфаксу" представитель иракской миссии во время первого полета мигрантов.

По его словам, других рейсов пока не планируется.

Представитель посольства ранее заявил, что самолет для репатриации сначала приземлится в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а затем - в Багдаде.

По словам Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, в настоящее время в Беларуси находятся около 7000 мигрантов. 2000 из них поселились в лагере у границы с Польшей.

Соглашение Лукашенко и Меркель?

По словам Эйсмонт, Лукашенко в телефонных переговорах с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель достигли соглашения относительно миграционного кризиса.

"ЕС создаст гуманитарный коридор для 2 000 беженцев в лагере. Мы окажем поддержку оставшимся 5 000, насколько это возможно, вернуться в свои страны, если они того пожелают".

В Германии не стали комментировать упомянутый Эйсмонт "гуманитарный коридор".

Европейская комиссия (ЕК) подтвердила в среду, 17 ноября, что проведет технические переговоры с Беларусью о репатриации мигрантов, пытающихся пересечь польскую границу.

Польша, в свою очередь, заявила в четверг, что были задержаны еще 100 мигрантов, ночью незаконно попавшие в Польшу из Беларуси.

По данным Министерства обороны Польши, пограничный забор был разрушен белорусскими силовиками, а мигранты, отвлекая внимание, забросали польские силы безопасности камнями.

Позже появилась информация, что Германия отрицает договоренности с Лукашенко и в вопросе о мигрантах не действует в одиночку, заявил источник Reuters в правительстве ФРГ.

Глава МИД Литвы: из списка санкций ЕС пытаются исключить "Белавиа"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что имеются попытки исключить белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа" из списка санкций, которые готовит для Беларуси Евросоюз.

"Есть очень тревожная новость о том, что, похоже, из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов - санкции в отношении авиакомпании "Белавиа", которая, как известно, несет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь", – сказал политик в интервью LRT.

По словам Ландсбергиса, рассматривается вопрос об исключении и сирийской авиакомпании из списка.

Он также заявил, что у него нет точной информации о том, какая сторона сделала такое предложение, но не исключил что это могла быть Германия.

Введение дополнительных санкций в отношении Беларуси было согласовано ранее на этой неделе министрами иностранных дел Европейского союза, которые поручили дипломатам подготовить конкретный список лиц и компаний, находящихся под санкциями.

Эти санкции вводятся из-за роли Минска в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами Европейского Союза (ЕС) - Польшей, Литвой и Латвией.

По словам литовского министра, сейчас запущена "отдельная переговорная дорожка с диктатором, нелегитимным президентом".

"Для Европы очень важно вернуться к тому, что было согласовано. Все же еще раз закрепить ту нашу основу, которую мы так тщательно охраняли от прошлогодних украденных выборов, что это нелегитимный президент, с ним Европа не ведет переговоры, Европа выдвигает законные и справедливые требования: освободить политических заключенных, провести новые выборы, прекратить гибридную атаку, - сказал Ландсбергис. - Несоблюдение этих требований приведет к экономическим, финансовым и другим санкциям".

Контекст

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима Лукашенко на ЕС в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

С прошлого понедельника мигранты предпринимают массовые попытки проникнуть из Беларуси на территорию Польши.