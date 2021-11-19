Москва опубликовала дипломатическую переписку с Францией и ФРГ. Что в ней и как отреагировал Киев?

Публикация вызвала широкий резонанс в украинском обществе. Большинство экспертов сходится в том, что она так или иначе выгодна самой Украине.
Константин Елисеев, отвечавший за внешнюю политику в администрации предыдущего украинского президента Петра Порошенко, в своем телеграм-канале написал, что официального подтверждения подлинности переписки от Франции и Германии ждать не стоит, но содержание писем все равно дает возможность сделать несколько выводов.
Елисеев называет хорошей новостью для Украины то, что, судя по тексту писем, Париж и Берлин занимают четкую проукраинскую позицию по роли России в конфликте в Донбассе. По его словам, позиция Берлина и Парижа еще раз доказывает ценность их посреднических усилий и помощи и серьезность рисков любых двусторонних контактов Киева с Москвой.
Россия же, считает Елисеев, за счет публикации переписки намеревалась в очередной раз публично напомнить о своей позиции. По его мнению, Россия продолжает рассматривать урегулирование конфликта в Донбассе через призму недопущения интеграции Украины ни в ЕС, ни в НАТО, а главная цель Москвы - установление прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
"Шаг российского МИД подводит жирную черту под почти трехлетними миротворческими усилиями президента [Владимира] Зеленского. Его политика умиротворения России ожидаемо провалилась. Москва ни на йоту не изменила своей позиции", - пишет Елисеев. Он прогнозирует, что встреч в "нормандском формате" не будет до следующих выборов президента Украины.
Главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко в своем видеоблоге в YouTube сказал, что рад случившемуся.
"После сегодняшнего ей [России] не будут верить окончательно. Это будет означать, что с Путиным, с Лавровым нельзя делиться ничем, потому что они будут в любой момент считать себя свободными от обязательств и опубликовать серьезные секретные документы", - отметил он, добавив, что "утрата доверия к России - это однозначно хорошо".
Сидоренко напоминает, что Ангела Меркель покидает пост канцлера ФРГ - и вместе с ней сменится и руководство министерства иностранных дел, после чего мир получит абсолютно новую Германию.
"После нынешнего скандала, после того, как Россия показала, что с ней нельзя разговаривать, мы можем рассчитывать на то, что и к четырехстороннему "нормандскому формату" отношение будет совсем другое. То есть, Украина может объяснять: с Россией так, как раньше, разговаривать нельзя", - считает украинский эксперт.
Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Киеве:
"Слив" дипломатической переписки между Москвой, Берлином и Парижем, несмотря на всю небанальность такого шага российского МИД, сенсацией в Киеве не стал: местные политики и эксперты второй день обсуждают нюансы опубликованного накануне отчета группы расследователей Bellingcat (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) о сорвавшейся операции украинских спецслужб, больше известной как "Вагнергейт".