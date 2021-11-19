Москва опубликовала дипломатическую переписку с Францией и ФРГ. Что в ней и как отреагировал Киев?

Суть опубликованной переписки с точки зрения Киева оценивается неоднозначно. С одной стороны, из этих писем понятно, что в ближайшее время министры иностранных дел стран "нормандской четверки" вряд ли встретятся, а это значит, что подвижек в разрешении конфликта на Донбассе ждать не приходится.

Именно это имел в виду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обвиняя Россию в "добивании "нормандского формата".

С другой стороны, у официального Киева есть все основания для того, чтобы воспринимать содержание обнародованных писем со сдержанным оптимизмом.

Ведь из нее следует, что даже в закрытой дипломатической переписке с Москвой Берлин и Париж поддерживают именно украинскую точку зрения на происходящее на Донбассе и на способы решения этого конфликта. В этой картине мира нет места "внутриукраинскому конфликту" или "прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском", о которых на протяжении последних семи лет твердит Москва.

А это значит, что Киев (по крайней мере, пока) может не опасаться, что Германия и Франция могут в какой-то момент "сдать" украинских партнеров в угоду своим интересам.

Наконец, беспрецедентное в дипломатической практике решение российского МИД обнародовать конфиденциальные документы вряд ли добавит доверия к Москве, констатируют в Киеве. И это тоже вполне играет на руку украинским дипломатам".

Что было в переписке

Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем.

Первое из них датируется 29 октября. Оно было отправлено Маасу и Ле Дриану - представителей Украины в списке адресатов не было.

В письме Лавров пишет, что следующая встреча в "нормандском формате" (она была запланирована на 11 ноября и так и не состоялась) должна быть хорошо подготовлена, в том числе должен быть разработан проект итогового заявления сторон.

К письму приложен проект такого заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском, а сам конфликт назван внутриукраинским.

Ответное письмо датируется 4 ноября и представляет собой расшифровку совместного устного заявления Мааса и Ле Дриана. Из письма следует, что министры не согласны с рядом тезисов, содержащихся в российском проекте итогового заявления - в том числе о внутриукраинском характере конфликта и о налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.

По мнению немецкой и французской стороны, такие положения "не найдут поддержки среди стран "нормандского формата".