Том Холланд подтвердил роман с Зендаей
25-летний голливудский актер Том Холланд (Tom Holland) подтвердил роман с партнершей по фильму "Человек-паук" Зендаей (Zendaya). Об этом пишет Lenta.ru.
25-летний голливудский актер Том Холланд (Tom Holland) подтвердил роман с партнершей по фильму "Человек-паук" Зендаей (Zendaya). Об этом пишет Lenta.ru.
В интервью изданию GQ Холланд рассказал, что ему бы хотелось сохранять личную жизнь в секрете. По словам Тома, у них с Зендаей было чувство, будто у них "украли личную жизнь".
Скоро состоится выход новой части франшизы "Человек-Паук: Нет пути домой" и Холланд понимает, что близится пресс-тур и его ожидает много вопросов.
"Я не могу вести разговор об этом без нее. Я ее очень уважаю. Это не моя история, это наша история. И мы расскажем о ней тогда, когда будем готовы", - отметил актер.
Напомним, поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах. Ранее актеры не давали официальных комментариев.
Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в латвийских кинотеатрах 17 декабря.