Пт, 19.11.2021
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Диана Занде, психотерапевт

Том Холланд подтвердил роман с Зендаей

ФОТО: Kevin Winter/Getty Images/AFP/Scanpix

25-летний голливудский актер Том Холланд (Tom Holland) подтвердил роман с партнершей по фильму "Человек-паук" Зендаей (Zendaya). Об этом пишет Lenta.ru.

В интервью изданию GQ Холланд рассказал, что ему бы хотелось сохранять личную жизнь в секрете. По словам Тома, у них с Зендаей было чувство, будто у них "украли личную жизнь".

Скоро состоится выход новой части франшизы "Человек-Паук: Нет пути домой" и Холланд понимает, что близится пресс-тур и его ожидает много вопросов. 

"Я не могу вести разговор об этом без нее. Я ее очень уважаю. Это не моя история, это наша история. И мы расскажем о ней тогда, когда будем готовы", - отметил актер.

Напомним, поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах. Ранее актеры не давали официальных комментариев.

Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в латвийских кинотеатрах 17 декабря.


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