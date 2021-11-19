Том Холланд подтвердил роман с Зендаей

В интервью изданию GQ Холланд рассказал, что ему бы хотелось сохранять личную жизнь в секрете. По словам Тома, у них с Зендаей было чувство, будто у них "украли личную жизнь".

Скоро состоится выход новой части франшизы "Человек-Паук: Нет пути домой" и Холланд понимает, что близится пресс-тур и его ожидает много вопросов.

"Я не могу вести разговор об этом без нее. Я ее очень уважаю. Это не моя история, это наша история. И мы расскажем о ней тогда, когда будем готовы", - отметил актер.

Напомним, поклонники давно подозревали звезд франшизы "Человек-паук" в романтических чувствах. Ранее актеры не давали официальных комментариев.