Лукашенко: может, кто-то и помог мигрантам - я не буду с этим разбираться

При этом он повторил, что не приглашал их в Беларусь , и не исключил, что им помогают белорусские силовики:

"Может, им кто-то и помог. Я даже не буду в этом разбираться".

Лукашенко снова подчеркнул, что не будет останавливать мигрантов на границе Беларуси и стран Евросоюза: "Я сказал им, что не собираюсь задерживать мигрантов на границе, держать их на границе, и если они будут приезжать дальше, я все равно не буду их останавливать, потому что они не приезжают в мою страну, а едут к вам".

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима Лукашенко на ЕС в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

С прошлого понедельника мигранты предпринимают массовые попытки проникнуть из Беларуси на территорию Польши.

Европейский союз обвинил минский режим в попытке отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции против режима в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.