В Латвии доминирует дельта-штамм: может ли его сменить более опасный вариант Covid-19?

Центр биомедицинских исследований, а также Национальная референтная лаборатория - это места, где некоторые из образцов положительных тестов на Covid-19 попадают в руки ученых и секвенируются - расшифровываются. Расшифровывая структуру каждого образца, можно также идентифицировать происхождение или штамм вируса.

Таким образом ученые отслеживают, попадают ли в Латвию новые штаммы вируса. Например, в Латвии сравнительно недавно был обнаружен штамм дельта-плюс.

"Надо сказать, что у нас также относительно недавно были обнаружены два варианта в Латвии, но сейчас, конечно, вопрос в том, является ли они более опасными, это покажет ближайшее будущее", -

- сказал председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

В настоящее время преобладает дельта-штамм, который характеризуется высокой заразностью.

"С долей дельта-штамма в каком-то смысле своеобразно, потому что, конечно, среди людей она практически стопроцентная.

Почему я говорю среди людей, так как единственный источник, откуда у нас может появиться другой вариант, - это норки", - сказал Кловиньш.

Он упомянул, что эти же норки заразили людей в сентябре и октябре. И источник инфекции был обнаружен путем секвенирования. Национальная референтная лаборатория сообщила, что секвенирование также позволило выявить пути, которыми преобладающий в настоящее время дельта-штамм попал в Латвию. Это заблуждение, что его завезли туристы из России.

"Я хотел бы думать, что в основном через Великобританию, возможно, также через другие крупные европейские страны, которые имеют более активные отношения с Индией и, возможно, с другими странами в регионе", - сказал Гирт Шкендерс, руководитель Службы лаборатории по развитию проектов в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS).

Он сказал, что результаты лаборатории - лишь небольшая часть общей картины, которую эпидемиологи составили по частям. И одна из тех частей головоломки, которую пытаются разгадать ученые, - это инфекция в одной из крупнейших школ Риги. Расшифровка около 50 инфицированных образцов показала, что в восьми случаях инфицированные заразились один за другим, но в одном случае вирус распространился со скоростью лесного пожара, заразив 30 человек - сотрудников, учителей и детей.