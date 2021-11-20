Видео ⟩ Чем прививаются российские знаменитости?

Филипп Киркоров

"Я был в Греции летом и понял, что мне надо вакцинироваться. Я не могу подвергать риску здоровье своих близких", - признался Киркоров.

Вакцину "Спутник V" Филипп Бедросович не прививал, но он уточнил, что сделал бы ее, если бы необходимость коснулось его в России, а так на тот момент он был в Греции.

"Я без предрассудков. Я люблю российский", - подытожил он.

Ариан Романовский, главред Tatler

Романовский сказал, что у него коктейль из "Спутника V" и Pfizer: "Коктейли сейчас в моде, они популярны. Сейчас в Париже делают однофазный Pfizer, если есть "Спутник V".

Яна Рудковская, продюсер, бизнес-леди

Рудковская не стала скрывать, что у нее пять вакцин. Сначала Яна прививалась "Спутник V", после у нее была ревакцинация. Позже она привилась Pfizer.

"Лучше иметь два, чем один.... Я лучше перестрахуюсь", - заметила блондинка.

Михаил Друян, продюсер

Продюсер Михаил Друян заметил, что у него уже "классика" - это две вакцины "Спутник V" и одна Pfizer. Прививался он в Париже.

"Покуда это мне дает свободу, я буду этим заниматься", - сказал Друян о вакцинации.

Нателла Крапивина, продюсер

Крапивина объяснила, что она вакцинировалась в Европе еще восемь месяцев назад и получила QR-код. У нее есть паспорт вакцинации. Ее везде пускают. "Я спокойно к этому отношусь. Это новые реалии. Теперь мы так живем. Либо ты их принимаешь, либо изолируешься".

Владимир Спиваков, дирижер

Владимир Спиваков привился вакциной "Спутник V", а после, когда был во Франции и прислушался к рекомендации врачей - привился Johnson & Johnson, чтобы можно было везде перемещаться.

Олег Газманов

"Я два раза укололся "Спутником". Один раз переболел", - сказал Газманов.

Он заметил, что заболел еще в тот период, когда не было вакцин. У него было поражено 15% легких. Если бы он мог тогда привиться, то обязательно бы это сделал. Газманов считает, что "Спутник V" не хуже других вакцин, а ездят в Европу прививаться те, кто хочет там отдохнуть и погулять.

Михаил Зыгарь, писатель, продюсер

Писатель привит "Спутником V", но ездил в Париж и вакцинировался Pfizer. Зыгарь подчеркнул, что это новая система, которая является новым источником коррупции и больших денег.

"Тот кто знает все правила, может эти правила обойти и ими поделиться", - сказал он.

Митя Фомин

Митя Фомин привился в Вене. Певец сообщил, что в столице Австрии без QR-кодов сейчас никуда не попадешь.

"Будучи в Вене, могу констатировать, что вы более никуда не попадете без прививки и свежего ПЦР теста. Это своего рода замена и эквивалент QR-кодов, которые стремятся ввести и в нашей стране тоже. Ни в театр, ни в ресторан, ни музей, ни на поезд, ни на самолет без этих документов, увы. Хотите вы этого или нет, боюсь, что решение уже даже не за вами", - цитирует звезду "Комсомольская правда".