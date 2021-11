Авария на путях: задерживается движение поездов Рига - Юрмала

Saistībā ar pie sliežu ceļa nokritušu koku posmā Zolitūde-Imanta traucēta vilcienu kustība uz un no Jūrmalas, ir būtiski to kavējumi. Vilcienu kustība notiek pa atlikušo sliežu ceļu no Torņakalna līdz Priedainei. Atbildīgie darbinieki labo kontakttīklu. Paldies par sapratni! pic.twitter.com/TKVyD9Eyhn