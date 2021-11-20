KNAB наложил штрафы и объявил выговор семи инспекторам СГД

Должностные лица получали информацию из информационных систем СГД , которая не была необходима для выполнения должностных обязанностей или конкретных рабочих задач в ситуации конфликта интересов.

В зависимости от ситуации было отказано в возбуждении административного дела по отношению к двум должностным лицам, но им был объявлен выговор. На пятерых должностных лиц наложен административный штраф в размере от 140 до 240 евро.