Сб, 20.11.2021
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Алан, мигрант на белорусско-польской границе
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KNAB наложил штрафы и объявил выговор семи инспекторам СГД

KNAB. иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Осенью Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штрафы или объявило выговор семи инспекторам Службы государственных доходов (СГД) за незаконное получение информации из баз данных, следует из имеющейся у KNAB информации.

Должностные лица получали информацию из информационных систем СГД, которая не была необходима для выполнения должностных обязанностей или конкретных рабочих задач в ситуации конфликта интересов.

В зависимости от ситуации было отказано в возбуждении административного дела по отношению к двум должностным лицам, но им был объявлен выговор. На пятерых должностных лиц наложен административный штраф в размере от 140 до 240 евро.

KNAB уже наказывала сотрудников СГД и других ведомств за подобные нарушения.


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