KNAB наложил штрафы и объявил выговор семи инспекторам СГД

Должностные лица получали информацию из информационных систем СГД, которая не была необходима для выполнения должностных обязанностей или конкретных рабочих задач в ситуации конфликта интересов.
В зависимости от ситуации было отказано в возбуждении административного дела по отношению к двум должностным лицам, но им был объявлен выговор. На пятерых должностных лиц наложен административный штраф в размере от 140 до 240 евро.
KNAB уже наказывала сотрудников СГД и других ведомств за подобные нарушения.