У Асмус роман с коллегой, а ТНТ запретил Ревве выступать под псевдонимом?

У Кристины Асмус роман с молодым коллегой по театру?

Несколько недель назад популярная актриса Кристина Асмус в соцсетях написала, что счастлива, и намекнула на новые романтические отношения. С тех пор журналисты пытаются выяснить имя нового возлюбленного звезды.

Согласно информации из желтой прессы, 33-летняя актриса состоит в отношениях с 27-летним артистом театра Романом Евдокимовым. Об этом пишет Telegram-канал Star News.

Их роман длится уже на протяжении года. Кристина уже представила нового избранника родным и друзьям. Для близких их отношения не являются тайной. Асмус и Евдокимов - коллеги по Московскому драматический театру имени М. Н. Ермоловой, а потому вместе появляются в "театральной тусовке".

Роман Евдокимов - восходящая звезда сцены, у него две номинации на театральную премию "Золотая маска" и полтора десятка ролей в кино.

А вы в это верите?

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