Сб, 20.11.2021
Военные живут в гостиницах, а рестораны и бары закрываются Ян, житель города Соколка
Ян, житель города Соколка
4

Беларусь изменила тактику. Теперь мигранты действуют небольшими группами

ФОТО: AP/Scanpix

Беларусь изменила тактику в отношении потока мигрантов на границе с Польшей. Теперь мигрантов разделили на маленькие группы и направили на разные участки границы. Об этом в субботу заявил Министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польские пограничники сообщили о группах мигрантов по паре десятков человек. В одном из случаев они столкнулись с группой из 200 человек.

"Мы должны быть готовы к тому, что эта проблема будет длиться месяцами. В этом я не сомневаюсь," - сказал министр на радиостанции RMF FM.

"Мигранты и белорусские силовики слегка изменили тактику. (..) Более маленькие группы людей пытаются пересечь границу в нескольких местах."

4

По словам Блащака, нет сомнений в том, что "этими нападениями руководят белорусские силовики".

В пятницу вечером были предотвращены несколько попыток нелегально попасть в Польшу со стороны Беларуси. Всего было зарегистрировано 195 попыток нарушения границы. Также были задержаны несколько человек за попытку помочь группе из 34 мигрантов пересечь границу.


НАВЕРХ
Back