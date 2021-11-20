Беларусь изменила тактику. Теперь мигранты действуют небольшими группами

Польские пограничники сообщили о группах мигрантов по паре десятков человек. В одном из случаев они столкнулись с группой из 200 человек.

"Мы должны быть готовы к тому, что эта проблема будет длиться месяцами. В этом я не сомневаюсь," - сказал министр на радиостанции RMF FM.

"Мигранты и белорусские силовики слегка изменили тактику. (..) Более маленькие группы людей пытаются пересечь границу в нескольких местах."

По словам Блащака, нет сомнений в том, что "этими нападениями руководят белорусские силовики".