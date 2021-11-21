Борьбу с вирусом проиграл муж. История о Covid-19 из Екабпилса

Повышенная температура, кашель, насморк, потеря обоняния и сильная слабость: Сандра из Екабпилса, заразившаяся Covid-19 от мужа, делится своими ощущениями.

"Скоро уже смогу получить сертификат о выздоровлении, но я не вернулась на работу, потому что плохо себя чувствую.

Непроходящий кашель, слабость и эмоциональный фон - к сожалению, муж не выдержал борьбы с ковидом",

- говорит Сандра.

Женщина раскрывает о своем болезненном опыте. "Никогда не думала, что это так сильно повлияет на мою семью - рядом со мной больше нет любимого человека. Каждый должен сделать свои выводы о том, насколько это серьезно. Некоторые считают "Может, ничего не будет, но теперь я по опыту могу сказать, что это очень неправильное мышление", - говорит Сандра.

Она заболела Covid-19 и не смогла присутствовать на похоронах мужа. Женщина только зажгла дома свечу.

Ее муж неделю лечился дома, а три дня - в Екабпилсской больнице, где занятость коек для пациентов с Covid-19 долгое время была близка к максимальной, а улучшилась ситуация только в последние дни.

"У нас есть 58 коек для пациентов средней степени тяжести и 9 коек для больных с тяжелой формой. В настоящее время количество пациентов немного меньше. В отделении интенсивной терапии находятся 40 человек, из которых 32 - средней степени тяжести", - говорит председатель правления Екабпилсской областной больницы Маргарита Мельникова. Отделение Covid-19 в Екабпилсе существует уже год.

"Хочется надеяться, что общество будет лояльно к медицинскому персоналу, который смог предоставить услуги по собственной инициативе, невзирая на сверхурочные и риск "перегореть", когда врачи работали по несколько смен подряд".

Чтобы облегчить нагрузку на врачей, в настоящее время в больнице работают два волонтера и четыре врача общей практики.